Reuters: представители ЕС согласовали новые санкции против России
Представители стран Евросоюза (ЕС) согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Ожидается, что главы МИД стран ЕС утвердят новые рестрикции на встрече 16 ноября.
По данным собеседников агентства, в основной санкционный список планируется включить 113 лиц и организаций, в том числе 50 российских банков, компаний, связанных с «теневым флотом», энергетические предприятия и представителей российского бизнеса.
Еще 31 организация и физическое лицо попадут под санкции в рамках мер ЕС против гибридных угроз. Одно лицо или организация также будут включены в список, связанный с кибератаками, уточнил Reuters .
6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри сообщила, что ведомство создало первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Она также подтвердила, что ЕК продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.
16 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. 12 октября Совет ЕС расширил санкционные списки почти на 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее единовременное расширение перечня с начала конфликта на Украине.