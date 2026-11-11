Reuters: представители ЕС согласовали новые санкции против России

6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри сообщила, что ведомство создало первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Она также подтвердила, что ЕК продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.