Российский рынок акций завершил день уверенным ростом
По состоянию на 19:00 мск 11 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,88% и составил 2490,28. Индекс РТС вырос на 1,74% и составил 949,04.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ГК «Самолет» – 320,40 руб. (+7,19%)
«Фикс Прайс» – 0,58 руб. (+7,11%)
ТГК-1 – 0,01 руб. (+4,67%)
«Русгидро» – 0,53 руб. (+4,43%)
«Газпром» – 116,63 руб. (+3,60%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 13,65 руб. (-9,90%)
«ЭсЭфАй» – 620,40 руб. (-2,64%)
«Ростелеком» ао – 45,93 руб. (-1,35%)
«Циан» – 903,40 руб. (-1,27%)
«Ростелеком» ап – 46,70 руб. (-0,85%)
Общий объем торгов составил 110,76 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Газпром» – 14,22 млрд руб. (цена 116,63 руб.)
Сбербанк ао – 8,94 млрд руб. (цена 298,11 руб.)
«Т-Технологии» – 7,39 млрд руб. (цена 281,08 руб.)
«Лукойл» – 6,10 млрд руб. (цена 6 023 руб.)
ГК «Самолет» – 5,95 млрд руб. (цена 320,40 руб.)