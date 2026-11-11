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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершил день уверенным ростом

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 11 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,88% и составил 2490,28. Индекс РТС вырос на 1,74% и составил 949,04.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 110,76 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Газпром» – 14,22 млрд руб. (цена 116,63 руб.)

  • Сбербанк ао – 8,94 млрд руб. (цена 298,11 руб.)

  • «Т-Технологии» – 7,39 млрд руб. (цена 281,08 руб.)

  • «Лукойл» – 6,10 млрд руб. (цена 6 023 руб.)

  • ГК «Самолет» – 5,95 млрд руб. (цена 320,40 руб.)

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