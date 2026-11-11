Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев достигла 1,67 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за январь – октябрь 2026 г. выросла на 17,6% год к году и составила 1,67 трлн руб. В октябре банк заработал 168,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из пресс-релиза кредитной организации.