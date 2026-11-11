Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев достигла 1,67 трлн рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за январь – октябрь 2026 г. выросла на 17,6% год к году и составила 1,67 трлн руб. В октябре банк заработал 168,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из пресс-релиза кредитной организации.
Рентабельность капитала за 10 месяцев составила 22,9%, а в октябре – 22,4%. Чистые процентные доходы банка увеличились на 23,7% до 3,1 трлн руб. на фоне роста работающих активов. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% до 590,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 14,6% до 1,03 трлн руб.
Розничный кредитный портфель Сбербанка в октябре увеличился на 0,6% до 20,4 трлн руб., а корпоративный – на 1,3%, до 33,1 трлн руб. За месяц банк выдал 212 млрд руб. ипотечных кредитов и 240 млрд руб. потребительских. Средства физических и юридических лиц с начала года выросли до 49,3 трлн руб.
9 октября Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РПБУ за девять месяцев на 18,2% до 1,5 трлн руб. Рентабельность капитала составляла 23%.
28 октября банк представил отчетность по МСФО за январь – сентябрь. Чистая прибыль выросла на 17%, до 1,53 трлн руб. По итогам III квартала показатель достиг 510,8 млрд руб., увеличившись на 13,9% год к году.
23 октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассчитывает получить около 2 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2026 г. Ранее он допускал обновление рекорда по прибыли и дивидендам.