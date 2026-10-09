Прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла на 18,2% год к году

Рентабельность капитала за период с января по сентябрь составила 23%. Розничный кредитный портфель вырос на 1,9% за месяц и на 10% с начала года и составил 20,3 трлн руб. В сентябре «Сбер» выдал кредитов на 743 млрд руб., из которых 445 млрд руб. – ипотечные. Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,4% и с начала года на 7,1% до 3,3 трлн руб. Портфель кредитных карт вырос на 3,8% с начала года – до 2,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,2% за месяц, или на 6,6% с начала года, до 32,8 трлн руб.