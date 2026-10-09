Прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла на 18,2% год к году
За девять месяцев чистая прибыль Сбербанка по РПБУ увеличилась до 1,5 трлн руб., что на 18,2% больше год к году. В сентябре банк заработал 168,5 млрд руб. чистой прибыли – на 12,1% больше, чем годом ранее. Отчет кредитной организации представлен на сайте.
Рентабельность капитала за период с января по сентябрь составила 23%. Розничный кредитный портфель вырос на 1,9% за месяц и на 10% с начала года и составил 20,3 трлн руб. В сентябре «Сбер» выдал кредитов на 743 млрд руб., из которых 445 млрд руб. – ипотечные. Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,4% и с начала года на 7,1% до 3,3 трлн руб. Портфель кредитных карт вырос на 3,8% с начала года – до 2,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,2% за месяц, или на 6,6% с начала года, до 32,8 трлн руб.
Количество совокупного кредитного портфеля, по подсчетам банка, остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 3%. Средства физических лиц выросли на 0,7% за сентябрь, или на 4,6% с начала года, – до 34,7 трлн руб. Средства юридических лиц снизились за месяц на 1,2% из-за оптимизации стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью. С начала года показатель вырос на 13,4%.
Чистые процентные доходы три квартала выросли на 24,1% год к году – до 2,77 трлн руб., а чистые комиссионные доходы снизились на 0,8% – до 534,6 млрд руб. Базовый и основной капитал на 1 октября составили 6,2 трлн руб. и 6,4 трлн руб. соответственно. Общий капитал вышел в 8,2 трлн руб. (+1,6% за месяц).
Расходы на резервы и переоценка кредитов составили 580,7 млрд руб. с начала года. Стоимость кредитного риска составила 1,4%. Операционные расходы выросли на 14,6% – до 915,2 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 26%.
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб.