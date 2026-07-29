Чистая прибыль «Сбера» по МСФО превысила 1 трлн рублей в первом полугодии
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г., сообщила компания. Показатель вырос на 18,64%.
Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.
Во II квартале год к году чистая прибыль выросла на 20,9% до 511,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию по итогам этого периода достигла 22,3 руб., за полгода – 46,1 руб.
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ увеличилась до 995,3 млрд руб. в январе – июне 2026 г. (+ 20,4%). Рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы банка выросли до 1,8 трлн руб. (+25,3% год к году). Чистые комиссионные доходы также показали положительную динамику, увеличившись на 1,7% до 354,6 млрд руб. в отчетный период. Стоимость кредитного риска, рассчитанная без учета влияния изменения валютных курсов, составила 1,5% против 2,3% годом ранее.