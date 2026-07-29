Чистая прибыль «Сбера» по МСФО превысила 1 трлн рублей в первом полугодии

Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.