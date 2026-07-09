«Сбер» нарастил чистую прибыль по РСБУ на 20,4% в первом полугодии 2026 года
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ увеличилась до 995,3 млрд руб. в январе – июне 2026 г., говорится в отчетности банка. Рост составил 20,4% в сравнении с результатом за тот же период 2025 г.
Рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы банка выросли до 1,8 трлн руб. (+25,3% год к году). Чистые комиссионные доходы также показали положительную динамику, увеличившись на 1,7% до 354,6 млрд руб. в отчетный период. Стоимость кредитного риска, рассчитанная без учета влияния изменения валютных курсов, составила 1,5% против 2,3% годом ранее.
В июне 2026 г. чистая прибыль достигла 168,1 млрд руб., что на 17% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Чистые процентные доходы увеличились до 321,3 млрд руб. (+27,4%), чистые комиссионные доходы – до 68,4 млрд руб. (+14,7%).
30 июня акционеры Сбербанка на годовом собрании одобрили рекордные дивидендные выплаты по итогам работы в 2025 г. Общий объем распределяемой прибыли составил 850,2 млрд руб., что составило 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования.