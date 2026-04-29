CNY Бирж.10,96-0,19%BISVP10,4-0,57%OKEY38,77+0,94%IMOEX2 695,91-0,02%RTSI1 136,99-0,02%RGBI119,36+0,04%RGBITR778,3+0,07%
«Сбер» нарастил прибыль по МСФО за I квартал 2026 г. до 507,9 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«По итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль группы "Сбер" выросла на 16,5% год к году и составила 507,9 млрд руб. Рентабельность капитала достигла 24,4%», – отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования. Объем средств частных клиентов вырос на 1,3% и составил 33,9 трлн руб. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов выросли на 15,9% – до 162 млрд руб.

Банк также расширил рыночное присутствие в ключевых сегментах. Доля «Сбера» в розничном кредитовании превысила 50%, а в корпоративном секторе достигла 33,2%. Доля на рынке сбережений физических лиц также выросла до 44,8%, юридических лиц – до 18,6%.

В апреле кредитная организация представила модель GigaChat Ultra, продемонстрировавшую улучшенные показатели в математике, праве, финансах и медицине. Корпоративным клиентам открыт доступ к платформе GigaChat Enterprise.

Ранее Сбербанк сообщил об увеличении чистой прибыли по РПБУ в I квартале 2026 г. на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 491 млрд руб. при рентабельности капитала 23,6%. В марте чистая прибыль выросла на 21,3% г/г до 166,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 22,7%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь