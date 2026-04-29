«Сбер» нарастил прибыль по МСФО за I квартал 2026 г. до 507,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
«По итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль группы "Сбер" выросла на 16,5% год к году и составила 507,9 млрд руб. Рентабельность капитала достигла 24,4%», – отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования. Объем средств частных клиентов вырос на 1,3% и составил 33,9 трлн руб. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов выросли на 15,9% – до 162 млрд руб.
Банк также расширил рыночное присутствие в ключевых сегментах. Доля «Сбера» в розничном кредитовании превысила 50%, а в корпоративном секторе достигла 33,2%. Доля на рынке сбережений физических лиц также выросла до 44,8%, юридических лиц – до 18,6%.
В апреле кредитная организация представила модель GigaChat Ultra, продемонстрировавшую улучшенные показатели в математике, праве, финансах и медицине. Корпоративным клиентам открыт доступ к платформе GigaChat Enterprise.