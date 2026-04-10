Сбербанк сохраняет хорошие темпы роста прибыли третий месяц подряд

За квартал чистые процентные доходы прибавили 21,1% г/г и достигли 861,4 млрд руб., в марте рост составил 27,7% г/г. Чистые комиссионные доходы в январе – марте снизились на 0,9% г/г до 167,4 млрд руб. (+4% г/г в марте). Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, взлетели в 3,5 раза г/г за квартал до 224,9 млрд руб. (за март – в 5,8 раза г/г): на темп роста показателя оказала влияние низкая сравнительная база по причине укрепления курса рубля в аналогичном периоде прошлого года. Операционные расходы выросли на 15,2% г/г за квартал до 274 млрд руб. (на 15,4% г/г в марте).