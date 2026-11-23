«Медведев» в своей статье, опубликованной в «Московском журнале международного права», указал, что «остановить распространение ядерного оружия по карте мира» невозможно. По его словам, государства, опираясь на «право на самосохранение», будут стремиться к обладанию «ядерным зонтиком», какую бы риторику они ни использовали.