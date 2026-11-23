Индекс Мосбиржи снизился на 1,01% после заявлений Медведева о ядерном оружии
Индекс Мосбиржи в моменте снизился на 1,01% и достиг 2329,55 п. Динамика наблюдается после публикации заявлений зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерном оружии.
По состоянию на 11:12 мск индекс составляет 2335,81 п., что на 0,74% меньше значения закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов превысил 27,66 млрд руб.
Больше всех подешевели ценные бумаги «Газпрома» – до 105,34 руб. (-2,65%). За ними идут акции «Сургутнефтегаза» – 15,91 руб. (-2,27%), «Татнефти» – 548,1 руб. (-2,18%), «Новатэка» – 1006,9 руб. (-1,86%), а также МКБ – 9,84 руб. (-1,76%).
«Медведев» в своей статье, опубликованной в «Московском журнале международного права», указал, что «остановить распространение ядерного оружия по карте мира» невозможно. По его словам, государства, опираясь на «право на самосохранение», будут стремиться к обладанию «ядерным зонтиком», какую бы риторику они ни использовали.