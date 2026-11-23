Медведев: суверенитет дает право выбора средств безопасностиЗампред Совбеза опубликовал статью о ядерном оружии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в «Московском журнале международного права» статью, посвященную связи государственного суверенитета и ядерного оружия. В работе он анализирует право на самооборону, ядерную программу Ирана и избирательность режима нераспространения.
«Ведомости» собрали основные тезисы публикации.
О суверенитете и пределах самостоятельности
Медведев рассматривает суверенитет как исходное условие для выбора средств обеспечения национальной безопасности. По его мнению, истинное значение суверенитета раскрывается в кризисных ситуациях, особенно в межгосударственных конфликтах: именно конфликт помогает выявить пределы государственной самостоятельности.
Автор прослеживает развитие концепции от абсолютной власти Жана Бодена до ограничений, налагаемых конституцией и международным правом. В статье анализируются труды дореволюционных юристов – Федора Мартенса, Василия Даневского, Леонида Комаровского, которые рассматривали суверенитет как коренное право государств. Медведев подчеркивает: ограничения суверенитета возможны только с согласия самого государства, в том числе по международному договору.
О ядерной программе Ирана и политике Запада
Значительная часть работы посвящена режиму нераспространения ядерного оружия. Медведев утверждает, что существующие ограничения, связывающие только участников соответствующих договоров, «не носят характера нормы общего международного права».
Зампред Совбеза называет ядерную программу Ирана мирной и указывает, что открытость Тегерана к переговорам и отказ от ядерного оружия сопровождаются «необоснованными угрозами применения вооруженной силы, в том числе против объектов гражданской инфраструктуры». В качестве примеров двойных стандартов он приводит Германию и Японию, у которых, по его оценке, происходит «сближение формального неядерного статуса с военной функцией ядерного оружия».
«Меры, принимаемые странами коллективного Запада против Ирана, не имеют под собой международно-правовой или вообще какой-либо юридической основы, а носят дискриминационный характер», – пишет Медведев.
О переходном состоянии режима
Медведев делает вывод, что режим нераспространения находится в промежуточном состоянии из-за принятия решений «исключительно на политических установках» и селективности применения. По его словам, «остановить распространение ядерного оружия по карте мира» невозможно: государства, опираясь на «право на самосохранение», будут стремиться к обладанию «ядерным зонтиком», какую бы риторику они ни использовали.
Об основании для спецоперации и «красных линиях» для Киева
В расширенной версии статьи на своем сайте Медведев утверждает, что превентивные меры в рамках спецоперации были предприняты в соответствии со ст. 51 Устава ООН. По его словам, непосредственным основанием стали «прямая угроза начала военных действий со стороны Украины, провозгласившей в 2019 г. стратегический курс на полноправное членство в НАТО и получившей в 2020 г. статус партнера Альянса с расширенными возможностями, а также геноцид в отношении собственного населения восточных областей Украины».
Автор предупреждает Киев и его союзников: «Для обеспечения национальной безопасности мы вправе и в определенных случаях обязаны использовать все доступные средства, включая потенциальное применение ядерного оружия». Он ссылается на действующую редакцию «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» (указ президента № 991 от 19 ноября 2024 г.) и перечисляет пять условий применения ядерного оружия – от старта баллистических ракет до агрессии с применением обычного оружия против России и Белоруссии.
По оценке Медведева, формально «коллективно противостоящая нам сторона (Украина, страны НАТО и ряд западных стран) уже создавала ситуации, при которых Россия допускает нанесение ядерного удара». Решение при этом принимает Верховный главнокомандующий на основе комплексного анализа факторов и соразмерности. «Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», – пишет он.
При этом автор добавляет: «У киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев Глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие».
В сноске Медведев уточняет, что поставки Западом ядерного оружия Киеву могут вынудить Россию на «упреждающее решение», а в Основах фактически допускается превентивный ядерный удар, когда под угрозу поставлено существование государства.