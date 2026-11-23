В расширенной версии статьи на своем сайте Медведев утверждает, что превентивные меры в рамках спецоперации были предприняты в соответствии со ст. 51 Устава ООН. По его словам, непосредственным основанием стали «прямая угроза начала военных действий со стороны Украины, провозгласившей в 2019 г. стратегический курс на полноправное членство в НАТО и получившей в 2020 г. статус партнера Альянса с расширенными возможностями, а также геноцид в отношении собственного населения восточных областей Украины».