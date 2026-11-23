В Москве арестовали мужчину по делу о подготовке теракта
Суд в Москве заключил под стражу россиянина, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. По версии следствия, мужчина имел связи с иностранными спецслужбами. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Обвиняемого арестовали в сентябре по статьям о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
Следствие утверждает, что мужчина имеет многочисленные криминальные связи за рубежом, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб. По мнению следователей, благодаря навыкам конспирации он способен скрыться от правоохранительных органов или продолжить преступную деятельность.
Защита просила изменить меру пресечения, указывая на отсутствие судимостей, постоянную регистрацию и легальный доход обвиняемого. Адвокат сообщила, что мужчина признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием. В ноябре апелляционный суд признал арест законным и отказался смягчить меру пресечения.
1 ноября ФСБ сообщила о задержании подростка при проверке полученной от США информации о подготовке теракта в Москве. Несовершеннолетний разместил в TikTok видео с угрозой совершить преступление в парке «Царицыно».
26 октября ФСБ задержала двоих уроженцев Закавказья, которые, по данным ведомства, готовили теракты на энергетическом объекте и одном из элементов системы противоракетной обороны Москвы по заданию СБУ. У подозреваемых обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств и беспилотники.