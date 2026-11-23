Суд в Москве заключил под стражу россиянина, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. По версии следствия, мужчина имел связи с иностранными спецслужбами. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.