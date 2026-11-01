ФСБ задержала подростка при проверке информации о подготовке теракта в Москве

При обыске по месту проживания подростка нашли предметы одежды и аксессуары. В его средствах связи обнаружили аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписку на неонацистский канал в Telegram и множество поисковых запросов о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях, сообщили в ФСБ. Главное следственное управление СК по Москве принимает процессуальное решение.