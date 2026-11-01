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ФСБ задержала подростка при проверке информации о подготовке теракта в Москве

Несовершеннолетний в TikTok пригрозил совершить преступление в парке
Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

При проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержан подросток, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Несовершеннолетний разместил ролик в TikTok, в котором рассказал о готовящемся преступлении в парке «Царицыно». ФСБ поблагодарила американских коллег за информацию о возможной подготовке теракта в столице.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ, подросток разместил свои фото в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках и с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии из музея-заповедника «Царицыно», оставив надпись I found a place («Я нашел место»).

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При обыске по месту проживания подростка нашли предметы одежды и аксессуары. В его средствах связи обнаружили аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписку на неонацистский канал в Telegram и множество поисковых запросов о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях, сообщили в ФСБ. Главное следственное управление СК по Москве принимает процессуальное решение.

31 октября ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве. Днем 31 октября посольство США выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» события, которое может «повлечь массовые жертвы».

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26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. По данным силовиков, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого.

В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств. Подозреваемые должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и активировать перед взлетом; дальнейшее управление планировалось с территории Украины. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

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