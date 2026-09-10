ФСБ: Киев планировал теракты против британского посла в Москве

ФСБ: Киев планировал теракты против британского посла в МосквеЗадержан сотрудник охраны дипмиссии
Украина планировала теракты против посла Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина из охраны посольства, который оказался агентом СБУ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). По данным российской спецслужбы, Киев планировал использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве. Таким образом Украина намеревалась втянуть Королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения.
В ФСБ уточнили, что задержанный россиянин собирал данные о британском посольстве по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко. Речь, в частности, об адресах проживания дипломатов и о системе обеспечения безопасности посольства.
Сейчас послом Великобритании в Москве выступает Найджел Кейси.
9 сентября сотрудники ФСБ арестовали в Крыму троих россиян, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины через сайт знакомств. Мужчины передавали украинской стороне информацию о военных объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.