ФСБ: Киев планировал теракты против британского посла в Москве

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). По данным российской спецслужбы, Киев планировал использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве. Таким образом Украина намеревалась втянуть Королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения.