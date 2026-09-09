В Крыму арестовали троих завербованных через сайт знакомств россиян

Один из задержанных признался, что передавал собеседнице сведения о пусках баллистических ракет и военных объектах. Другой задержанный рассказал, что отправил собеседнице скриншоты из приложения для походов с отмеченными на карте военными объектами. Третий мужчина сообщил, что собеседница раскрыла свою связь с украинской разведкой после перехода общения из сайта знакомств в Telegram. По его словам, ее интересовали воинские части, перемещение подразделений и техники, а также станция рядом с местом его проживания.