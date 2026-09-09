В Крыму арестовали троих завербованных через сайт знакомств россиян
Сотрудники ФСБ арестовали в Крыму трех россиян, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины через популярный сайт знакомств. Они передавали украинской стороне информацию о военных объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Граждане России 1988, 1994 и 1995 г. р. вступили в переписку с сотрудницей ГУР Мариной Кучерак, которая использовала вымышленные имена и представлялась крымчанкой, вынужденной уехать на Украину. В ходе общения она собирала военные данные.
Один из задержанных признался, что передавал собеседнице сведения о пусках баллистических ракет и военных объектах. Другой задержанный рассказал, что отправил собеседнице скриншоты из приложения для походов с отмеченными на карте военными объектами. Третий мужчина сообщил, что собеседница раскрыла свою связь с украинской разведкой после перехода общения из сайта знакомств в Telegram. По его словам, ее интересовали воинские части, перемещение подразделений и техники, а также станция рядом с местом его проживания.
Всего за время переписки крымчане передали данные о ПВО, нефтебазах, пунктах хранения и погрузках горюче-смазочных материалов российских военных.
В результате возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
7 сентября в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина по подозрению в госизмене и диверсии. Мужчина по заданию украинской разведки поджег базовую станцию сотового оператора, обеспечивающую связь воинских частей и государственных объектов края. СКР возбудил дела по ст. 275 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.
4 сентября в Костромской области задержали двух граждан России за госизмену и передачу сведений украинским спецслужбам. Россияне связались через Telegram с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали и передавали сведения об участниках спецоперации. Кроме того, они переводили деньги в пользу украинских вооруженных формирований.