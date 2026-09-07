В Хабаровском крае ФСБ задержала россиянина за поджог вышки сотовой связи
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина по подозрению в госизмене и диверсии. Мужчина по заданию украинской разведки поджег базовую станцию сотового оператора, обеспечивающую связь воинских частей и государственных объектов края, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, фигурант связался с представителем ГУР минобороны Украины через интернет и выполнил его инструкцию. Краевой Следственный комитет (СК) РФ возбудил против него дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Суд отправил мужчину под стражу. Максимальное наказание по совокупности преступлений – до 25 лет лишения свободы.
4 сентября ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Костромской области двух граждан России за госизмену и передачу сведений украинским спецслужбам. Россияне связались через Telegram с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали и передавали сведения об участниках спецоперации. Кроме того, они переводили деньги в пользу украинских вооруженных формирований.