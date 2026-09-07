В Хабаровском крае ФСБ задержала россиянина за поджог вышки сотовой связи

4 сентября ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Костромской области двух граждан России за госизмену и передачу сведений украинским спецслужбам. Россияне связались через Telegram с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали и передавали сведения об участниках спецоперации. Кроме того, они переводили деньги в пользу украинских вооруженных формирований.