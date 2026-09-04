В Костромской области задержали двух россиян за сотрудничество с Украиной

В ведомстве сообщили, что задержанные 1978 и 1983 г. р. установили через Telegram контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию они собирали и передавали сведения об участниках спецоперации, а также осуществляли денежные переводы в пользу украинских вооруженных формирований.