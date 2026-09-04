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В Костромской области задержали двух россиян за сотрудничество с Украиной

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала в Костромской области двух граждан России за госизмену и передачу сведений украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что задержанные 1978 и 1983 г. р. установили через Telegram контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию они собирали и передавали сведения об участниках спецоперации, а также осуществляли денежные переводы в пользу украинских вооруженных формирований.

В ходе обысков по местам проживания задержанных сотрудники спецслужбы обнаружили самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62 мм и патроны к нему, обрез гладкоствольного оружия, а также 240 патронов того же калибра для нарезного оружия.

Следственное отделение УФСБ России по Костромской области возбудило уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 сентября сотрудники ФСБ в Крыму задержали мужчину, который был завербован украинской военной разведкой. Фигурант по заданию куратора готовил теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ в Симферополе. Возбуждены уголовные дела по ст. 205.1, ст. 222.1 и ст. 275 УК РФ.

31 августа в Крыму задержали двоих россиян за передачу Украине данных об объектах Минобороны РФ и подготовку схронов со взрывчаткой. Против них возбуждены дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатки.

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