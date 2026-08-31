В Крыму задержали двух россиян за передачу Украине данных об объектах Минобороны

Во время обысков у подозреваемых изъяли четыре СВУ с более чем 5 кг взрывчатого вещества иностранного производства, а также телефон с перепиской с куратором. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.