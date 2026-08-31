В Крыму задержали двух россиян за передачу Украине данных об объектах Минобороны
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей полуострова, которых подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах Минобороны России и подготовке схронов со взрывчаткой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, задержанные 1968 и 1974 г. р. были завербованы через мессенджер сотрудником сил спецопераций ВСУ. Задержанные также передавали информацию о передвижениях военной техники и распространяли в интернете проукраинские националистические материалы.
Во время обысков у подозреваемых изъяли четыре СВУ с более чем 5 кг взрывчатого вещества иностранного производства, а также телефон с перепиской с куратором. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
В ФСБ сообщили, что фигуранты дали признательные показания. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.
28 августа Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя 1982 г. р. к 24 годам в колонии строгого режима за содействие украинским спецслужбам. Суд также назначил штраф в размере 600 000 руб.
В этот же день сотрудники ФСБ в городе Антрацит в ЛНР задержали местного жителя, предоставлявшего данные о российских военных СБУ.
26 августа пожилую жительницу Бердянска приговорили к 14 годам колонии общего режима по ст. 275 УК РФ за финансирование ВСУ. Женщина через приложение украинского банка перевела 1500 гр (3383 руб.) на счета ВСУ.