В США затопят пассажирский лайнер для создания искусственного рифа
Пассажирский лайнер SS United States затопят для создания искусственного рифа в Мексиканском заливе. Об этом пишет The Independent.
Длина судна составляет 305 м, что на 30 м больше «Титаника». Судно будет погружено на дно в середине ноября.
«После затопления судно SS United States пополнит ряды более чем 500 искусственных рифов в округе Окалуса, включая дюжину более мелких затонувших кораблей», – говорится в материале.
Издание называет судно «легендарным». Во время своего первого рейса в 1952 г. лайнер побил трансатлантический рекорд скорости, развив среднюю скорость 66 км/ч при 36 узлах. Тогда он совершил переход за три дня, 10 часов и 40 минут, сократив прошлый рекорд лайнера RMS Queen Mary на 10 часов. Лайнер SS United States удерживает этот трансатлантический рекорд скорости для пассажирского судна по сей день.