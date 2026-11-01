Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США затопят пассажирский лайнер для создания искусственного рифа

Максим Цуланов

Пассажирский лайнер SS United States затопят для создания искусственного рифа в Мексиканском заливе. Об этом пишет The Independent.

Длина судна составляет 305 м, что на 30 м больше «Титаника». Судно будет погружено на дно в середине ноября.

«После затопления судно SS United States пополнит ряды более чем 500 искусственных рифов в округе Окалуса, включая дюжину более мелких затонувших кораблей», – говорится в материале.

Издание называет судно «легендарным». Во время своего первого рейса в 1952 г. лайнер побил трансатлантический рекорд скорости, развив среднюю скорость 66 км/ч при 36 узлах. Тогда он совершил переход за три дня, 10 часов и 40 минут, сократив прошлый рекорд лайнера RMS Queen Mary на 10 часов. Лайнер SS United States удерживает этот трансатлантический рекорд скорости для пассажирского судна по сей день.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте