В США затопят пассажирский лайнер для создания искусственного рифа

Издание называет судно «легендарным». Во время своего первого рейса в 1952 г. лайнер побил трансатлантический рекорд скорости, развив среднюю скорость 66 км/ч при 36 узлах. Тогда он совершил переход за три дня, 10 часов и 40 минут, сократив прошлый рекорд лайнера RMS Queen Mary на 10 часов. Лайнер SS United States удерживает этот трансатлантический рекорд скорости для пассажирского судна по сей день.