Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%CHMK3 875-1,77%ARSA7,62-0,13%IMOEX2 513,85+0,03%RTSI983,05+0,03%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,32+0,36%
Главная / Политика /

Иран объявил британские ВМС и ВВС террористическими организациями

Ася Султанова

Иран объявил с 1 ноября Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, сообщил МИД страны. Они подпадают под действие закона «О контрмерах против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией».

Согласно заявлению, секретная разведывательная служба Великобритании (МИ-6) классифицируется как «враждебная группа» в соответствии с иранским законом «Об усилении наказаний за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом и враждебными странами против национальной безопасности и интересов».

Решение принято на основании резолюции Высшего совета национальной безопасности Ирана, указывает внешнеполитическое ведомство страны. Поводом названы «враждебные действия» британского правительства за последний год. В их числе предоставление США и Израилю военных и логистических баз на территориях под британской юрисдикцией, а также решение Лондона от 13 июля о включении КСИР в закон об угрозах со стороны государства.

В марте Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана в рамках коллективной самообороны региона. В октября США вывели свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Королевских ВВС в Фэрфорде. Решение связано с предполагаемыми заговорами для нападения на объект, сообщала The Wall Street Journal. Перед этим были арестованы шесть подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу. Нападение предотвратили 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о «веских основаниях» полагать, что Иран причастен к инциденту. 29 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявлял Fox News, что в инциденте на авиабазе Фэрфорд присутствует иностранное вмешательство.

Фэрфорд является единственной базой в Европе, где садятся стратегические бомбардировщики США. С этой базы они летали бомбить Ирак и Югославию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её