Иран объявил британские ВМС и ВВС террористическими организациями

В марте Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана в рамках коллективной самообороны региона. В октября США вывели свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Королевских ВВС в Фэрфорде. Решение связано с предполагаемыми заговорами для нападения на объект, сообщала The Wall Street Journal. Перед этим были арестованы шесть подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу. Нападение предотвратили 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о «веских основаниях» полагать, что Иран причастен к инциденту. 29 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявлял Fox News, что в инциденте на авиабазе Фэрфорд присутствует иностранное вмешательство.