Иран объявил британские ВМС и ВВС террористическими организациями
Иран объявил с 1 ноября Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, сообщил МИД страны. Они подпадают под действие закона «О контрмерах против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией».
Согласно заявлению, секретная разведывательная служба Великобритании (МИ-6) классифицируется как «враждебная группа» в соответствии с иранским законом «Об усилении наказаний за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом и враждебными странами против национальной безопасности и интересов».
Решение принято на основании резолюции Высшего совета национальной безопасности Ирана, указывает внешнеполитическое ведомство страны. Поводом названы «враждебные действия» британского правительства за последний год. В их числе предоставление США и Израилю военных и логистических баз на территориях под британской юрисдикцией, а также решение Лондона от 13 июля о включении КСИР в закон об угрозах со стороны государства.
В марте Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана в рамках коллективной самообороны региона. В октября США вывели свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Королевских ВВС в Фэрфорде. Решение связано с предполагаемыми заговорами для нападения на объект, сообщала The Wall Street Journal. Перед этим были арестованы шесть подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу. Нападение предотвратили 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о «веских основаниях» полагать, что Иран причастен к инциденту. 29 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявлял Fox News, что в инциденте на авиабазе Фэрфорд присутствует иностранное вмешательство.
Фэрфорд является единственной базой в Европе, где садятся стратегические бомбардировщики США. С этой базы они летали бомбить Ирак и Югославию.