Рубио: в инциденте на авиабазе Фэрфорд в Британии есть иностранный след
В инциденте на используемой американскими военными авиабазе Фэрфорд в Великобритании присутствует иностранное вмешательство. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил Fox News.
«То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
Госсекретарь поблагодарил Британию за сотрудничество. По его словам, в ближайшие дни появится больше информации.
27 сентября британская полиция задержала пятерых граждан страны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. 28 сентября их отпустили под залог.
Фэрфорд является единственной базой в Европе, где садятся стратегические бомбардировщики США. С этой базы они летали бомбить Ирак и Югославию.