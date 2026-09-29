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Рубио: в инциденте на авиабазе Фэрфорд в Британии есть иностранный след

Инна Шульгина
U.S. Department of State / Flickr
U.S. Department of State / Flickr

В инциденте на используемой американскими военными авиабазе Фэрфорд в Великобритании присутствует иностранное вмешательство. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил Fox News.‍

«То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь поблагодарил Британию за сотрудничество. По его словам, в ближайшие дни появится больше информации.

27 сентября британская полиция задержала пятерых граждан страны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. 28 сентября их отпустили под залог.

Фэрфорд является единственной базой в Европе, где садятся стратегические бомбардировщики США. С этой базы они летали бомбить Ирак и Югославию.

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