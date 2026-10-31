В Африке запустили энергетический банк с капиталом $5 млрд

О создании банка было объявлено на его первом общем собрании в Абудже (Нигерия) в субботу. Первым президентом организации назначен Хельми Гази, также сформирован первый совет директоров. Банк создается на фоне сокращения финансирования энергетических проектов традиционными кредиторами, даже при том, что нефть и газ остаются ключевой частью энергобаланса континента. Агентство отмечает, что потребности Африки в инвестициях в данной сфере составляют около $200 млрд.