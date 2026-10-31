В Африке запустили энергетический банк с капиталом $5 млрд
Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) и Организация африканских стран – производителей нефти (APPO) официально запустили Африканский энергетический банк – новую кредитную организацию с уставным капиталом $5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
О создании банка было объявлено на его первом общем собрании в Абудже (Нигерия) в субботу. Первым президентом организации назначен Хельми Гази, также сформирован первый совет директоров. Банк создается на фоне сокращения финансирования энергетических проектов традиционными кредиторами, даже при том, что нефть и газ остаются ключевой частью энергобаланса континента. Агентство отмечает, что потребности Африки в инвестициях в данной сфере составляют около $200 млрд.
Новый банк будет финансировать проекты на всех этапах запуска, включая разведку и добычу, транспортировку, переработку, нефтепереработку и распределение. Он также намерен расширять участие африканских компаний в отрасли, снижать зависимость от импортных нефтепродуктов и стимулировать внутриафриканскую торговлю энергоносителями.
Организация будет действовать как независимое наднациональное панафриканское финансовое учреждение и привлекать средства от правительств, национальных нефтяных компаний, финансовых институтов и частных инвесторов.
В Afreximbank и APPO отметили, что банк поможет странам получить инвестиции, необходимые для наращивания генерации и строительства энергосетей. В целом увеличение вложений в энергетику необходимо для ускорения индустриализации континента и внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ).