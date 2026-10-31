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Рубио уточнил позицию США по возможности скорого достижения сделки по Украине

Анна Суслова
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Говорить о скором урегулировании украинского конфликта пока рано, поскольку США пока не знают, можно ли прийти к договоренности мирным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подводя на пресс-конференции итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте.

«Я не знаю, достижим ли мир путем переговоров, мы пытаемся это выяснить. Не думаю, что кто-либо говорит, что мы на пороге переговорного урегулирования», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта сильнее, чем когда-либо.

31 октября американский лидер также подтвердил близость сделки по украинскому вопросу и прокомментировал слухи о том, что в декабре на саммите G20 Россия и Украина могут подписать мирное соглашение. Он отметил, что есть хорошие шансы урегулировать данный вопрос. Трамп подчеркнул, что сейчас США «прорабатывают много сделок».

30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби. Он добавил, что российская сторона уже передала Вашингтону свои предложения и ожидает ответа американских представителей. На данный момент обсуждается конкретная дата встречи.

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