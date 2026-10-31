Рубио уточнил позицию США по возможности скорого достижения сделки по Украине

31 октября американский лидер также подтвердил близость сделки по украинскому вопросу и прокомментировал слухи о том, что в декабре на саммите G20 Россия и Украина могут подписать мирное соглашение. Он отметил, что есть хорошие шансы урегулировать данный вопрос. Трамп подчеркнул, что сейчас США «прорабатывают много сделок».