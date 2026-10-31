Трамп опубликовал изображение Земли с Гренландией в виде авианосца США

14 октября Трамп заявил, что США в ближайшее время приступят к масштабной разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии, которая входит в состав Дании. Трамп подчеркнул стратегическое значение Гренландии для безопасности США и Европы и отметил, что расположение острова позволяет Вашингтону отражать потенциальные атаки на американскую территорию.