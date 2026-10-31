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Трамп опубликовал изображение Земли с Гренландией в виде авианосца США

Анна Суслова
Truth Social @realDonaldTrump
Truth Social @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение Земли, в котором на месте Гренландии расположен американский авианосец с боевыми самолетами.

«Добро пожаловать в Гренландию», – написано на изображении.

Дополнительных разъяснений по данному вопросу Трамп не предоставил.

22 сентября Трамп заявил, что США построят две крупные военные базы в Гренландии. Он сообщил, что Вашингтон достиг соответствующего соглашения с Данией и Гренландией. По словам американского президента, договоренности должны укрепить позиции США в Арктике и предотвратить появление на острове военных объектов противников Вашингтона.

14 октября Трамп заявил, что США в ближайшее время приступят к масштабной разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии, которая входит в состав Дании. Трамп подчеркнул стратегическое значение Гренландии для безопасности США и Европы и отметил, что расположение острова позволяет Вашингтону отражать потенциальные атаки на американскую территорию.

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