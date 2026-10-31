Протесты охватили более 30 городов Германии

Около 1900 человек организовали шествие в городе Эрфурте, в Штутгарте на митинг вышли 3000 человек, в Гамбурге – более 2000 человек. Днем газета отмечала, что демонстрации начались мирно, однако ближе к вечеру стали появляться сообщения о задержаниях и недовольстве протестующих. Так, в Ганновере молодые люди протестовали против правительства, выкрикивая фразы: «Мерц должен уйти», в Гамбурге протестующие запускали фейерверки, а полиция арестовала двух мужчин, у одного из которых был муляж огнестрельного оружия. В Штутгарте полиция остановила демонстрацию из-за людей, которые надели маски. До начала акции протестующие использовали дымовые шашки и фейерверки.