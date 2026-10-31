Протесты охватили более 30 городов Германии
В более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты. Об этом сообщила газета Bild.
На протесты вышли более 160 000 человек. Демонстрации были организованы движением «Поколение Z регулирует!» (Gen Z regelt). Молодые люди требовали улучшения с сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг.
Около 1900 человек организовали шествие в городе Эрфурте, в Штутгарте на митинг вышли 3000 человек, в Гамбурге – более 2000 человек. Днем газета отмечала, что демонстрации начались мирно, однако ближе к вечеру стали появляться сообщения о задержаниях и недовольстве протестующих. Так, в Ганновере молодые люди протестовали против правительства, выкрикивая фразы: «Мерц должен уйти», в Гамбурге протестующие запускали фейерверки, а полиция арестовала двух мужчин, у одного из которых был муляж огнестрельного оружия. В Штутгарте полиция остановила демонстрацию из-за людей, которые надели маски. До начала акции протестующие использовали дымовые шашки и фейерверки.
Газета отметила, что многие магазины, опасаясь актов вандализма, подобных тем, которые совершались во время протестов во Франции, решили «забаррикадировать свои витрины».
Осенью протесты охватили несколько стран Европы. Они начались 21 сентября во Франции в регионе Иль-де-Франс с требованием улучшить условия обучения. Уже 29 сентября прошла национальная забастовка служащих, начались стычки с полицией. Кульминацией стало 17 октября. По данным МВД Франции, в этот день протестовало порядка 500 000 человек, силовики применяли газ и водометы.
Протесты в Италии начались 17–18 октября. Основные причины недовольства – высокие цены на топливо, бюджетная политика, урезание социальных расходов в пользу военных – недопущение принятия «бюджета войны».