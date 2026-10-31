NBC: при стрельбе в магазине в Калифорнии погиб один человек

16 октября телеканал CNN сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Бенде в штате Орегон погибли трое детей и один учитель. Пострадали два человека – учитель и ребенок. Стрелку было 16 лет. По словам полиции города, нападавший был застрелен местным жителем, который стал свидетелем случившегося, до прибытия полиции.