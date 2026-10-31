NBC: при стрельбе в магазине в Калифорнии погиб один человек
В городе Фэрфилд в штате Калифорния США погиб человек в результате стрельбы в магазине Spirit Halloween. Ранения получили шесть человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел вечером 30 октября. Сейчас полиция ведет розыск стрелка.
«Мы выражаем соболезнования семьям жертв этого душераздирающего инцидента. Детективы усердно работают над установлением личности подозреваемого или подозреваемых, ответственных за эту ужасную стрельбу», – сказал начальник полиции Фэрфилда Дэн Маршалл.
Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере трое из них находятся в критическом состоянии.
Телеканал сообщил, что аналогичный случай произошел в магазине Spirit Halloween в городе Мэдисон-Хайтс в штате Мичиган несколькими часами ранее. В результате стрельбы от полученных травм в больнице скончался 21-летний житель Детройта. Предполагаемый стрелок, по данным полиции, был задержан.
Правоохранительные органы сообщили, что эти два случая, скорее всего, не связаны между собой.
16 октября телеканал CNN сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Бенде в штате Орегон погибли трое детей и один учитель. Пострадали два человека – учитель и ребенок. Стрелку было 16 лет. По словам полиции города, нападавший был застрелен местным жителем, который стал свидетелем случившегося, до прибытия полиции.