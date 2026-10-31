Минобороны: захотевшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция по вывозу местных жителей, а также доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. В город прибыли уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Лубинец. Координировала миссию супруга президента США Мелания Трамп. Часть эвакуированных отправились в Россию, часть – на Украину.