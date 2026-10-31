Минобороны: захотевшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
Жители Алешек в Херсонской области, эвакуированные в ходе гуманитарной миссии и пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт белорусского Гомеля в сопровождении уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, эвакуированных доставляют самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция по вывозу местных жителей, а также доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. В город прибыли уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Лубинец. Координировала миссию супруга президента США Мелания Трамп. Часть эвакуированных отправились в Россию, часть – на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что Лантратова и Лубинец установили хороший диалог и постепенно начинают доверять друг другу. «Это для правозащитной работы – хорошо», – отмечал представитель Кремля.