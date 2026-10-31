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Минобороны: захотевшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

Ася Султанова

Жители Алешек в Херсонской области, эвакуированные в ходе гуманитарной миссии и пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт белорусского Гомеля в сопровождении уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, эвакуированных доставляют самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция по вывозу местных жителей, а также доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. В город прибыли уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Лубинец. Координировала миссию супруга президента США Мелания Трамп. Часть эвакуированных отправились в Россию, часть – на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что Лантратова и Лубинец установили хороший диалог и постепенно начинают доверять друг другу. «Это для правозащитной работы – хорошо», – отмечал представитель Кремля.

Режим прекращения огня, объявленный в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки, действует на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября. Он будет действовать до 22:59 1 ноября. О согласовании гуманитарной операции в Алешках стало известно 23 октября.

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