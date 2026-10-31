Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%ARSA7,57-0,79%RGSS0,179-0,89%IMOEX2 511,66-0,05%RTSI982,19-0,05%RGBI112,47+0,18%RGBITR779,62+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь уничтожили 433 беспилотника над регионами России

Антон Потоков

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 октября перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, БПЛА уничтожили над территориями 19 регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской области. Дроны также сбили в небе над Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областями. ПВО отработало также в республиках Татарстан и Башкортостан.

В аэропортах Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Уфы, Казани, Самары и других приостанавливали прием и отправку самолетов. В некоторых городах ограничения уже сняли, сообщает Росавиация.

В результате атак в Брянской области погибли два человека, еще восемь человек пострадали. Как сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили над Брянской областью 29 украинских беспилотников самолетного типа.

В небе над семью районами Воронежской области сбили 12 украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обошлось без пострадавших. Обломки ликвидированных дров повредили несколько автомобилей, а также фасады и остекление восьми частных домов в двух муниципалитетах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте