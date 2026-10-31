Силы ПВО за ночь уничтожили 433 беспилотника над регионами России

В небе над семью районами Воронежской области сбили 12 украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обошлось без пострадавших. Обломки ликвидированных дров повредили несколько автомобилей, а также фасады и остекление восьми частных домов в двух муниципалитетах.