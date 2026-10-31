Силы ПВО за ночь уничтожили 433 беспилотника над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 октября перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, БПЛА уничтожили над территориями 19 регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской области. Дроны также сбили в небе над Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областями. ПВО отработало также в республиках Татарстан и Башкортостан.
В аэропортах Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Уфы, Казани, Самары и других приостанавливали прием и отправку самолетов. В некоторых городах ограничения уже сняли, сообщает Росавиация.
В результате атак в Брянской области погибли два человека, еще восемь человек пострадали. Как сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили над Брянской областью 29 украинских беспилотников самолетного типа.
В небе над семью районами Воронежской области сбили 12 украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, обошлось без пострадавших. Обломки ликвидированных дров повредили несколько автомобилей, а также фасады и остекление восьми частных домов в двух муниципалитетах.