Bloomberg: Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Как сообщало Reuters, спрос на новинку оказался высоким, однако ажиотаж уступал предыдущим запускам iPhone. Из-за ограниченного объема продаж у магазинов не наблюдалось многолюдных очередей, характерных для выхода прошлых моделей. Apple установила лимит в два устройства на покупателя и разрешила приобретать смартфоны только при личном посещении магазинов. В Китае, Франции, Гонконге, Индии и Японии получить устройство могли лишь покупатели, предварительно оформившие заказ через интернет.