Bloomberg: Apple вновь стала самой дорогой компанией мира
Американская Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, опередив производителя чипов Nvidia по рыночной капитализации. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, 30 октября капитализация Apple достигла $5,03 трлн, тогда как стоимость Nvidia оценивалась в $4,93 трлн. До этого производителю iPhone удавалось выйти на первое место в конце июля.
Bloomberg связывает изменение позиций компаний с растущими опасениями инвесторов относительно масштабных вложений в искусственный интеллект (ИИ). На этом фоне акции Apple воспринимаются участниками рынка как более надежный актив.
23 октября сообщалось, что акции Apple обновили исторический максимум, достигнув на пике $351,73. Рост котировок произошел после начала мировых продаж первого складного смартфона компании iPhone Duo стоимостью около $2000.
Как сообщало Reuters, спрос на новинку оказался высоким, однако ажиотаж уступал предыдущим запускам iPhone. Из-за ограниченного объема продаж у магазинов не наблюдалось многолюдных очередей, характерных для выхода прошлых моделей. Apple установила лимит в два устройства на покупателя и разрешила приобретать смартфоны только при личном посещении магазинов. В Китае, Франции, Гонконге, Индии и Японии получить устройство могли лишь покупатели, предварительно оформившие заказ через интернет.
28 октября Apple также представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном. Ноутбук оснащен дисплеем tandem OLED, процессорами M5 Pro и M5 Max и функцией Dynamic Island.