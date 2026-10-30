Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%UTAR9,42-4,17%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 509,26+0,68%RTSI981,25+0,83%RGBI112,41+0,09%RGBITR778,46+0,12%
Главная / Политика /

Песков заявил об отсутствии данных о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

В Кремле нет информации о возможности проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ничего не знаем», – ответил Песков.

28 октября Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине и допустил скорую встречу с Путиным и Зеленским. «У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча», – сказал американский президент. На уточняющий вопрос о предполагаемых участниках переговоров Трамп назвал Путина и Зеленского.

30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи в Абу-Даби, проведение которой планируется в ноябре.

Песков также отмечал, что Путин открыт к контактам со всеми мировыми лидерами ради урегулирования конфликта на Украине.