Песков заявил об отсутствии данных о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины
В Кремле нет информации о возможности проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ничего не знаем», – ответил Песков.
28 октября Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине и допустил скорую встречу с Путиным и Зеленским. «У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча», – сказал американский президент. На уточняющий вопрос о предполагаемых участниках переговоров Трамп назвал Путина и Зеленского.
30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи в Абу-Даби, проведение которой планируется в ноябре.
Песков также отмечал, что Путин открыт к контактам со всеми мировыми лидерами ради урегулирования конфликта на Украине.