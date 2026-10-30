Песков заявил об отсутствии данных о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины

28 октября Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине и допустил скорую встречу с Путиным и Зеленским. «У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча», – сказал американский президент. На уточняющий вопрос о предполагаемых участниках переговоров Трамп назвал Путина и Зеленского.