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Путин провел переговоры с президентом ЦАР

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой на полях третьего саммита «Россия – Африка». Об этом сообщил Кремль.

В ходе переговоров российский лидер отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. По словам Путина, Россия и ЦАР располагают возможностями для развития совместных проектов в энергетике, геологоразведке, транспорте и логистике.

Президент также обратил внимание на развитие гуманитарных и культурных связей. Он напомнил, что в столице ЦАР Банги создана ассоциация выпускников советских и российских вузов, работают культурный центр «Русский дом» и Центр открытого образования на русском языке.

30 октября Путин в рамках саммита провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Президент России подчеркнул, что Москва и Джуба продолжают прорабатывать возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого пока раскрыт не полностью.

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