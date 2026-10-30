Папа Римский проголосовал на промежуточных выборах в конгресс США

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп досрочно проголосуют на выборах в американский конгресс 24 октября. В тот же день американский лидер допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок, поскольку, по его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.