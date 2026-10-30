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Папа Римский проголосовал на промежуточных выборах в конгресс США

Анна Суслова
Andrew Medichini / AP
Andrew Medichini / AP

Папа Римский Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом сообщил портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола. Понтифик отправил свой бюллетень по почте.

«Папа Лев XIV воспользовался своим правом голоса как гражданин Соединенных Штатов всякий раз, когда имел на это право. Святой Отец выражает свою убежденность в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах», – сообщили в пресс-службе.

Святой Престол также отметил, что свой бюллетень Папа Римский направил по почте в Чикаго.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп досрочно проголосуют на выборах в американский конгресс 24 октября. В тот же день американский лидер допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок, поскольку, по его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.

27 октября Трамп пообещал выплатить $1 млн тому, кто сообщит о фальсификациях на прошлых или предстоящих выборах.

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