Папа Римский проголосовал на промежуточных выборах в конгресс США
«Папа Лев XIV воспользовался своим правом голоса как гражданин Соединенных Штатов всякий раз, когда имел на это право. Святой Отец выражает свою убежденность в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах», – сообщили в пресс-службе.
Святой Престол также отметил, что свой бюллетень Папа Римский направил по почте в Чикаго.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп досрочно проголосуют на выборах в американский конгресс 24 октября. В тот же день американский лидер допустил, что имеет право баллотироваться на третий президентский срок, поскольку, по его словам, выборы 2020 г. были сфальсифицированы.
27 октября Трамп пообещал выплатить $1 млн тому, кто сообщит о фальсификациях на прошлых или предстоящих выборах.