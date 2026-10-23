Трамп заявил о намерении проголосовать досрочно на выборах в конгресс
Президент США Дональд Трамп досрочно проголосует на выборах в американский конгресс 24 октября. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По его словам, вместе с ним проголосует и его супруга Мелания Трамп.
«Думаю, мы проголосуем завтра. Думаю, мы проголосуем завтра во Флориде», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).
19 октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс. Это является минимальным показателем за оба его президентских срока. По сравнению с июлем поддержка американского лидера сократилась на 4 процентных пункта (п. п.), а относительно октября 2025 г. – на 8 п. п.
18 октября NBC News сообщал, что в нескольких городах США прошли протесты No Kings («Нет королям») против политики Трампа. Участники акции призывали досрочно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября.