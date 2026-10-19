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Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума перед выборами в конгресс

Ксения Наумчик
The White House
The White House

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 33% – минимального показателя за оба его президентских срока. Об этом свидетельствуют данные опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, проведенного за две недели до промежуточных выборов в конгресс.

По сравнению с июлем поддержка американского лидера сократилась на 4 процентных пункта (п. п.), а относительно октября 2025 г. – на 8 п. п. Не одобряют его деятельность 66% респондентов, причем 52% заявили о резко негативном отношении к политике президента.

Опрос также выявил недовольство экономической ситуацией и общим направлением развития страны. Почти половина участников (48%) сообщили, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа в Белый дом. Кроме того, 66% считают президента «слишком радикальным», а 72% полагают, что США движутся в неверном направлении.

Среди факторов, связанных с падением рейтинга, издание выделяет последствия войны с Ираном и подорожание топлива. По данным опроса, 65% американцев считают решение начать боевые действия ошибочным. Рост расходов на энергоносители усиливает обеспокоенность граждан стоимостью жизни накануне голосования.

18 октября телеканал NBC News сообщил, что в субботу в нескольких городах США прошли протесты No Kings («Нет королям») против политики Трампа. Участники протестов призвали досрочно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября. Телеканал отмечал, что на митинге у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне выступал музыкальный коллектив и «многие из толпы танцевали под музыку». Люди держали в руках плакаты с надписями: «Голосуйте досрочно» и «Руки прочь от моего голоса!». Член городского совета в Атланте Майкл Джулиан Бонд также призвал собравшихся голосовать на промежуточных выборах в конгресс 3 ноября.

В тот же день NBC News писал, что рейтинг одобрения Трампа среди взрослого населения упал до 34%. 51% американцев «критически не одобряет» действия американского лидера, а 71% граждан ответил, что США движутся в неправильном направлении.

13 октября американский лидер выразил желание остаться на посту еще на один срок. Во время мероприятия толпа спонтанно выкрикнула «Еще четыре года!», призвав американского президента избраться в третий раз. Трамп, в свою очередь, ответил избирателям, что готов к новому сроку на посту президента. В августе Трамп говорил, что пошел бы на третий срок, но закон в США не позволяет сделать этого.

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