Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума перед выборами в конгресс

13 октября американский лидер выразил желание остаться на посту еще на один срок. Во время мероприятия толпа спонтанно выкрикнула «Еще четыре года!», призвав американского президента избраться в третий раз. Трамп, в свою очередь, ответил избирателям, что готов к новому сроку на посту президента. В августе Трамп говорил, что пошел бы на третий срок, но закон в США не позволяет сделать этого.