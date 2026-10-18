NBC: рейтинг одобрения Трампа упал до 34%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди взрослого населения упал до 34%, что стало одним из самых низких показателей за его второй президентский срок. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на собственный опрос.
При этом 51% американцев «критически не одобряет» действия американского лидера.
58% респондентов считают, что Трамп «вредит стране», 28% отметили, что президент, наоборот, ее развивает. 71% граждан ответил, что США движутся в неправильном направлении. В вопросе снижения стоимости жизни Трампа поддерживают 27% американцев, в вопросе войны в Иране – 29%, в вопросе искусственного интеллекта – 33%, в вопросе безопасности и миграции – 43%.
При этом 76% республиканцев положительно относятся к действиям Трампа. Среди мужчин младше 30 лет рейтинг одобрения американского лидера составил 28%, а среди латиноамериканцев – 31% (обе группы склонялись к поддержке Трампа в 2024 г.).
55% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение политике демократов в вопросе борьбы за контроль над конгрессом. Тем не менее 57% опрошенных отрицательно оценивают деятельность Демократической партии, а 37% опрошенных положительно относятся к партии республиканцев.
В августе рейтинг Трампа упал до 33%. Большинство граждан обеспокоено затяжной войной с Ираном. При этом 64% респондентов не одобряют деятельность Трампа, в том числе потому, что конфликт в Персидском заливе парализовал пятую часть мировой торговли нефтью.
В сентябре антирейтинг Трампа в вопросах состояния экономики, войны в Иране и ужесточения миграционной политики составил 62,8, 62,5 и 54% соответственно.