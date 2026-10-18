NBC: рейтинг одобрения Трампа упал до 34%

58% респондентов считают, что Трамп «вредит стране», 28% отметили, что президент, наоборот, ее развивает. 71% граждан ответил, что США движутся в неправильном направлении. В вопросе снижения стоимости жизни Трампа поддерживают 27% американцев, в вопросе войны в Иране – 29%, в вопросе искусственного интеллекта – 33%, в вопросе безопасности и миграции – 43%.