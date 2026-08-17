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Рейтинг Трампа упал до исторического минимума в 33%

Анна Суслова

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33%, что стало самым низким показателем за всю историю его президентства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно опросу Reuters / Ipsos, большинство граждан обеспокоено затяжной войной с Ираном. При этом 64% респондентов не одобряют деятельность Трампа, в том числе потому, что конфликт в Персидском заливе парализовал пятую часть мировой торговли нефтью. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на бензин, которые стали бременем для американских домохозяйств.

При этом около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в делах Ирана «будет продолжаться в течение длительного времени». Только каждый пятый американец считает, что война в Иране стоила того, чтобы ее начинать. На фоне кризиса впервые за десять лет 38% избирателей считают, что демократы лучше справятся с экономикой, 35% сохраняют предпочтение политике республиканцев.

Согласно опросу, проведенному компанией Focaldata по заказу Financial Times, 53,4% американцев отметили ухудшение своего материального положения; 57% независимых избирателей и почти четверть республиканцев также чувствуют себя хуже во время правления Трампа. Однако на вопрос о том, за кого они планируют голосовать на предстоящих выборах в конгресс, большинство отдают предпочтение демократам – 44% против 39% у республиканцев.

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