Рейтинг Трампа упал до исторического минимума в 33%

При этом около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в делах Ирана «будет продолжаться в течение длительного времени». Только каждый пятый американец считает, что война в Иране стоила того, чтобы ее начинать. На фоне кризиса впервые за десять лет 38% избирателей считают, что демократы лучше справятся с экономикой, 35% сохраняют предпочтение политике республиканцев.