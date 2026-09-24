Республиканцы начинают аккуратно дистанцироваться от Дональда Трампа

Но стоит отметить, что никто из этих сенаторов не переизбирается в 2026 г. Их заявления можно объяснить тем, что критика в адрес Трампа им уже не угрожает, ведь они зависят от него меньше, чем переизбирающиеся коллеги, говорит руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он объяснил, что таким образом партийный истеблишмент старается и дистанцию сохранить, и не сильно испортить отношения с Трампом.