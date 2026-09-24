Республиканцы начинают аккуратно дистанцироваться от Дональда Трампа

Республиканцы начинают аккуратно дистанцироваться от Дональда ТрампаОни думают, что это улучшит их шансы на промежуточных выборах
Несколько республиканских сенаторов и членов палаты представителей начали осторожно высказываться против некоторых инициатив президента США Дональда Трампа. Как следует из примеров, приведенных американским изданием Axios и дополненных в результате анализа «Ведомостей», основные «конфликтные темы» касаются состояния экономики (включая инфляцию и рост цен на энергоносители), войны в Иране и неспособности администрации ее завершить, а также ужесточения иммиграционной политики.
Агрегированные данные массовых опросов подтверждают общественное недовольство на этих направлениях. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, антирейтинг Трампа по этим вопросам составляет 62,8, 62,5 и 54% соответственно.
Количество очевидно высказавшихся в отрыве от президентской повестки (хотя большинство старается критиковать ее осторожно) или решивших не очень сильно ассоциироваться с ним составляет 11 человек. Из них пять – сенаторы (на промежуточных переизбирается треть сената), шесть – члены палаты представителей (на промежуточных переизбирается вся палата). Среди первых выделился комментарий одного из главных союзников Трампа – сенатора от Флориды Рика Скотта, открыто выступившего за вызов в конгресс по повестке сына президента Дональда Трампа-младшего по поводу его бизнес-активности.
Но стоит отметить, что никто из этих сенаторов не переизбирается в 2026 г. Их заявления можно объяснить тем, что критика в адрес Трампа им уже не угрожает, ведь они зависят от него меньше, чем переизбирающиеся коллеги, говорит руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он объяснил, что таким образом партийный истеблишмент старается и дистанцию сохранить, и не сильно испортить отношения с Трампом.
Что касается членов палаты представителей, то показателен пример конгрессмена Байрона Дональдса, который баллотируется в губернаторы Флориды (любимый штат Трампа, где он и прописан) и, так же как и Скотт, числится среди наиболее верных Трампу республиканцев. Согласно архивированным данным официального сайта его избирательной кампании, проанализированным местной газетой The Miami Herald, оттуда удалили до восьми упоминаний президента. Другой пример – республиканка Эшли Хинсон пропустила агитационный митинг республиканцев в своем штате Айова, где должен был выступать и вице-президент Джеймс Вэнс.
Агрегированный рейтинг Трампа составляет 39% – один из самых низких показателей для президента с момента начала его второго срока в январе 2025 г. Исторически президентская партия почти всегда теряет большинство в палате представителей, но сохраняет его в сенате. Хотя за последние несколько месяцев ведущие американские издания, включая The New York Times, The Wall Street Journal, The Hill и The Washington Post, допускали сценарий, при котором проблемы с экономикой и иранская война станут причиной разгромного поражения республиканцев как в палате, так и в сенате.
Поддержка Трампа среди американцев, особенно среди независимых избирателей (не поддерживают ни одну из двух партий), значительно снижается, поэтому республиканцы из колеблющихся округов (где шансы на победу почти равны у республиканцев и демократов) стараются отстраниться от своего лидера, так как его рейтинг тянет их вниз, подчеркнул Козлов.
Независимые избиратели – самый важный электоральный блок. Их количество, согласно последним актуальным данным Gallup (данные конца 2025 г. опубликованы в январе 2026 г.), составляет 45%. Согласно совместному опросу агентств PBS News, NPR и рейтингового агентства Marist, результаты которого были опубликованы 23 сентября, преимущество демократов перед республиканцами среди независимых избирателей составляет 25 п. п.: 57% против 32%. При этом 54% независимых говорят, что их голос на промежуточных выборах – это голос против Трампа.
Часть республиканцев формируют образ самостоятельных политиков: они не отказываются от Трампа полностью, но демонстрируют готовность спорить с ним там, где его курс бьет по местной экономике или по ключевым группам избирателей, продолжил Козлов. По его словам, это пока скорее тактическая автономизация, чем идеологический раскол внутри республиканской партии.
Трамп сознательно дает добро отдельным кандидатам критиковать его, говорит руководитель «Минченко консалтинга» политтехнолог Евгений Минченко. «Трамп и его команда понимают цель таких высказываний и смотрят на них как на часть избирательной стратегии», – подчеркнул он.