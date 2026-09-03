Почти 100% американцев уверено в коррумпированности правительства

Почти 100% американцев уверено в коррумпированности правительстваПри президенте Дональде Трампе эта вера достигла максимума
За 20 лет количество американских граждан, считающих правительство коррумпированным, увеличилось на 30 п. п. – с 59% в 2006 г. до 89% в 2026 г. При этом два основных скачка в этой динамике произошли в 2013 г., в начале второго срока экс-главы государства Барака Обамы (2009–2017), и в 2025 г., в начале второго президентства действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорят данные нового исследования агентства Gallup.
Подчеркивается, что рост количества убежденных в коррумпированности власти ускорился в период с 2025 по 2026 г. и достиг 10 п. п. год к году. Для сравнения: в период с 2010 по 2025 г. темп роста составил 7 п. п. При этом стоит уточнить, что такая динамика была обеспечена ростом недовольства правительством и администрацией прежде всего со стороны избирателей-демократов или тех, кто склонен поддерживать демпартию. Например, в президентство демократа Джо Байдена (2021–2025) 57% демократов были уверены в коррумпированности высокопоставленных чинов, а в первый год правления республиканца Трампа их число достигло 91%. Аналогичной позиции придерживается 90% независимых избирателей (не поддерживают открыто ни одну из двух партий). Среди республиканцев – 83%, что на 12% больше, чем было в 2024 г., когда президентом был Байден.
В исследовании Gallup отмечено, что из 38 стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития, США являются единственным государством, где убежденность населения в коррумпированности продолжает усиливаться быстрыми темпами.
Согласно ежегодному финансовому отчету Трампа как президента, в 2025 г. он осуществил свыше 20 000 транзакций на фондовом рынке – больше, чем любой другой президент в истории США.
Члены семьи Трампа еще в первый его срок (2017–2021) использовали близость к президенту для продвижения собственных бизнес-интересов. Например, компания старшей дочери главы государства Иванки в ее бытность советником президента (2017–2021) получила в 2017 г. несколько лицензий на производство женской обуви в Китае. Во время второго срока отличился зять президента и муж Иванки Джаред Кушнер. Его инвестиционная компания Affinity Partners продолжает получать деньги от иностранных правительств, включая сотни миллионов долларов от Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива.
Сам президент особо не скрывал предположительной инсайдерской торговли. В разгар тарифной войны практически со всем миром весной 2025 г. он заявил в соцсети Truth Social: «Время покупать». Через несколько часов часть ставок пошлин снижалась. Позже один сотрудник Белого дома даже выложил видеоролик, на котором Трамп обращается к гостям Белого дома: «Это Чарльз Шваб. Он сделал сегодня $2,5 млрд, а он [не называет второго человека] – $900 млн».
Стоит отметить, что близость к власти используют политики, в частности конгрессмены как из республиканской, так и из демократической партии.
Подобные опросы используются в информационной борьбе между представителями обеих партий, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он объяснил, что при всей авторитетности этих опросов их репрезентативность всегда «вызывает вопросы». Эксперт подчеркнул, что во время первого срока Трампа и избирательной кампании 2024 г. этот нарратив продвигался демократами и не особо навредил политику. И сейчас вряд ли возымеет эффект, с учетом того что репутация демократической партии в глазах избирателей тоже далеко не безупречна, резюмировал Кошкин.