Почти 100% американцев уверено в коррумпированности правительства

Подчеркивается, что рост количества убежденных в коррумпированности власти ускорился в период с 2025 по 2026 г. и достиг 10 п. п. год к году. Для сравнения: в период с 2010 по 2025 г. темп роста составил 7 п. п. При этом стоит уточнить, что такая динамика была обеспечена ростом недовольства правительством и администрацией прежде всего со стороны избирателей-демократов или тех, кто склонен поддерживать демпартию. Например, в президентство демократа Джо Байдена (2021–2025) 57% демократов были уверены в коррумпированности высокопоставленных чинов, а в первый год правления республиканца Трампа их число достигло 91%. Аналогичной позиции придерживается 90% независимых избирателей (не поддерживают открыто ни одну из двух партий). Среди республиканцев – 83%, что на 12% больше, чем было в 2024 г., когда президентом был Байден.