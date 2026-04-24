Как Дональд Трамп и его семья извлекают прибыль из внешней политики США

Как Дональд Трамп и его семья извлекают прибыль из внешней политики СШАИспользуются инструменты от ставок до инвестиций дружественных стран в личные фонды
С момента возвращения Дональда Трампа в президентское кресло 20 января 2025 г. можно отследить несколько случаев, когда некоторые его внешнеполитические решения оборачивались финансовой удачей для игроков на фондовых рынках. И если инсайдерская торговля на рынке ценных бумаг привычное событие, то выигрыши за счет правильного «прогнозирования» будущих событий выглядят не просто как обычная хитрость или подлог. Это претендует на новый фактор в науке о принятии внешнеполитических решений. И потенциально опасно не то, что какие-то отдельные люди знают секретную информацию и используют ее в угоду своим финансовым интересам, а то, что они могут оказывать влияние на принятие способствующих им решений.
В качестве наиболее показательного примера выступает совместная американо-израильская военная операция против Ирана. С самого момента ее начала 28 февраля было зафиксировано несколько крупных ставок на платформе Polymarket. Например, шесть новых пользователей поставили на нанесение ударов по Ирану в течение нескольких часов. Их общий выигрыш составил $1,2 млн. Так, один из пользователей с ником Magamyman поставил на нанесение ударов за 71 минуту до их начала и выиграл $553 000. Практически то же самое происходило вокруг новостей о возможном перемирии между Ираном и США. За несколько минут до объявления Трампом о прогрессе переговоров 7 апреля около 50 вновь зарегистрированных пользователей поставили на это крупные суммы. По данным платформы, трое из них выиграли почти $486 000.
Но Иран не единственный случай, когда инсайдерское прогнозирование увенчалось успехом для ограниченного количества счастливчиков. За несколько часов до похищения экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро один из новых (опять-таки) пользователей поставил на смещение Мадуро и выиграл больше $400 000.
Помимо прогнозирования и ставки на конкретные события трейдеры обращались к товарным биржам. Например, 23 марта за 15 минут до заявления Трампа в его соцсети Truth Social о «продуктивных переговорах» с Ираном компания CME Group зафиксировала необычный для того периода времени наплыв активности со стороны трейдеров, поставивших $580 млн на падение цен на нефть. Позже, 27 марта, за 20 минут до объявления Ираном разблокировки Ормузского пролива медвежья позиция по ценам на нефть оценивалась в $760 млн. В апреле ситуация повторилась. Перед очередным заявлением Трампа о возможном перемирии трейдеры поставили почти $1 млрд на падение цен на нефть.
Говорить, что этим занимаются только в окружении Трампа, было бы некорректно, хотя за президентом и его ближайшими союзниками, включая членов семьи, водится очевидное, а иногда и неприкрытое использование своего положения в целях личного обогащения, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев.
Члены семьи Трампа еще в первый его срок (2017–2021) использовали близость к президенту для продвижения собственных бизнес-интересов. Например, компания старшей дочери главы государства Иванки в ее бытность советником президента (2017–2021) получила в 2017 г. несколько лицензий на производство женской обуви в Китае. Во время второго срока отличился зять президента и муж Иванки Джаред Кушнер. Его инвестиционная компания Affinity Partners продолжает получать деньги от иностранных правительств, включая сотни миллионов долларов от Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива.
Сам президент особо не скрывал предположительной инсайдерской торговли. В разгар тарифной войны с практически всем миром весной 2025 г. он заявил в TS: «Время покупать». Через несколько часов часть ставок пошлин снижалась. Позже он даже выложил видеоролик, на котором обращается к гостям Белого дома: «Это Чарльз Шваб. Он сделал сегодня $2,5 млрд, а он [не называет второго человека] – $900 млн».
Поиск универсального инструмента для прогнозирования в политике и международных кризисах идет давно, но до сих пор не дал по-настоящему надежного результата, говорит советник председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Петр Пунченко. Эксперт подчеркнул, что в разное время внимание привлекали любые косвенные признаки – от экономических сигналов до «почти анекдотических наблюдений вроде «индекса пиццы». Все это, по его мнению, может быть любопытным вспомогательным материалом, но не полноценным средством прогноза.
«Особенно важно не подменять анализ логической ошибкой «после значит вследствие». Сам факт, что кто-то поставил на событие за несколько минут до него, еще не доказывает утечку. Но если речь идет не об одном эпизоде, а о серии слишком точных ставок на крупные суммы прямо перед важными внешнеполитическими решениями, это уже заслуживает самого серьезного внимания», – подчеркнул Пунченко.
По его словам, здесь платформы ставок интересны не как «машина предсказания», а как среда, в которой могут проявляться утечки информации и ранние признаки осведомленности. «В этом смысле платформы ставок действительно можно считать новым фактором для науки о принятии решений: не как самостоятельный инструмент прогноза, а как возможный индикатор того, что решение уже перестало быть тайной еще до его официального объявления», – резюмировал Пунченко.