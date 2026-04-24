Как Дональд Трамп и его семья извлекают прибыль из внешней политики США

В качестве наиболее показательного примера выступает совместная американо-израильская военная операция против Ирана. С самого момента ее начала 28 февраля было зафиксировано несколько крупных ставок на платформе Polymarket. Например, шесть новых пользователей поставили на нанесение ударов по Ирану в течение нескольких часов. Их общий выигрыш составил $1,2 млн. Так, один из пользователей с ником Magamyman поставил на нанесение ударов за 71 минуту до их начала и выиграл $553 000. Практически то же самое происходило вокруг новостей о возможном перемирии между Ираном и США. За несколько минут до объявления Трампом о прогрессе переговоров 7 апреля около 50 вновь зарегистрированных пользователей поставили на это крупные суммы. По данным платформы, трое из них выиграли почти $486 000.