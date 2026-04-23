Что означает одностороннее перемирие США в войне с Ираном

Что означает одностороннее перемирие США в войне с ИраномДональд Трамп продлил его после иранского отказа от переговоров
В ближневосточном конфликте между США и Ираном сложилась патовая ситуация. После несостоявшегося второго раунда переговоров перед самым окончанием перемирия 21 апреля американский президент Дональд Трамп неожиданно продлил режим прекращения огня в регионе на неопределенный срок, но при этом оставил в силе морскую блокаду иранских портов. На своей странице в соцсети Truth Social он объяснил это решение якобы соответствующей просьбой со стороны пакистанских властей, чтобы дать время иранскому руководству «выработать единое предложение» выхода из международного кризиса. Тегеран со своей стороны отказался продлевать перемирие, а представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Исламской Республики объявил о готовности иранцев «преподать суровый урок» американцам и израильтянам, если те нанесут удары по территории страны, писало Tasnim.
Сразу после провала второго раунда переговоров Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил два гражданских судна под флагами Панамы и Либерии, которые пытались пройти Ормузским проливом, сообщила пресс-служба КСИРа, связав их с Израилем. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), этот инцидент произошел в 15 км к северо-востоку от Омана. Военные катера открыли огонь по двум контейнеровозам, а затем препроводили их к иранскому побережью. Таким образом, это стало вторым аналогичным случаем с начала морской блокады Ирана американскими военными 13 апреля.
Источник Tasnim сообщил об отсутствии просьб о продлении перемирия с иранской стороны. Собеседник агентства предположил, что одностороннее решение американцев было принято после осознания Трампом бесперспективности попыток решить иранскую проблему военным способом. «Тегеран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока продолжается морская блокада иранских портов», – подчеркнул собеседник Tasnim.
Второй раунд американо-иранских переговоров планировалось провести, как и в прошлый раз, 11 апреля, в Исламабаде. Но этот диалог так и не состоялся, поскольку переговорные делегации так и не прибыли в пакистанскую столицу. Вскоре газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что вице-президент и руководитель американской делегации Джей Ди Вэнс отложил на неопределенное время переговоры с иранцами, поскольку Вашингтон так и не получил от Тегерана ответа на свои предложения.
В свою очередь, представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани в разговоре с журналистами заявил о готовности Тегерана к любым сценариям. При этом он сообщил о готовности иранской стороны сесть за стол переговоров с американцами лишь после того, как они снимут морскую блокаду страны. Трамп на странице Truth Social написал, что американцы не снимут морскую блокаду, иначе, по его словам, Тегеран сможет зарабатывать $500 млн в день и не захочет выходить на сделку.
Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие, для того чтобы за счет дипломатии убедить иранскую сторону пойти на уступки американцам в вопросе Ормуза, а также по ракетно-ядерной программе, полагает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Другое дело, отмечает эксперт, что у руководителя Белого дома в любой момент может кончиться терпение и он возобновит боевые действия, поскольку у сторон отсутствует взаимопонимание по многим спорным проблемам. «Пока США используют это время для пополнения запасов вооружений и ракет. Кроме того, американский лидер пытается немного успокоить внутреннюю общественность», – добавил политолог.
Ситуация на Ближнем Востоке более шаткая, чем в предыдущие две недели, замечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Во-первых, американская блокада Ирана сама по себе означает продолжение военного противостояния в вялотекущей форме, а одностороннее американское перемирие фактически оставляет Трампу возможность возобновить полномасштабные боевые действия в любой момент. Во-вторых, продолжает эксперт, Тегеран не говорил о продлении режима прекращения огня, а значит, иранцы свободны от каких-либо ограничений в плане продолжения войны.
Тем не менее, отмечает Лямин, бесконечно ситуация неопределенности продолжаться не может. Хотя на кратковременном отрезке американская блокада вряд ли окажет серьезное влияние на Иран, но в долгосрочной перспективе давление на иранскую экономику будет возрастать, говорит эксперт: «В свою очередь, блокирование Ормузского пролива тоже оказывает все большее давление на мировую экономику, в том числе и на США. Все это будет сказываться и на внутренней американской политике не в пользу Трампа и республиканцев в целом».
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Иран вряд ли возобновит боевые действия в регионе, считает Гасанов. По его мнению, Тегеран продолжит держать Ормузский пролив под своим контролем и открывать огонь по судам, которые попытаются пройти по нему без уведомления иранской стороны.