Приведет ли обострение вокруг Ормуза к срыву переговоров Ирана и США

Приведет ли обострение вокруг Ормуза к срыву переговоров Ирана и СШАНовый раунд переговоров еще возможен
Военно-морские силы США впервые с начала блокады иранского побережья, объявленной Вашингтоном 13 апреля, захватили поздно вечером 19 апреля вблизи Ормузского пролива судно под флагом Ирана. Позже представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хазрат Хатам аль-Анбия» назвал действия американских военных «пиратством» и анонсировал ответные меры против США и их союзников. А затем иранская армия осуществила атаку беспилотниками по нескольким военным кораблям противника, сообщил Tasnim. Эти инциденты произошли за три дня до истечения срока перемирия 22 апреля. Вскоре неназванный высокопоставленный иранский чиновник предупредил Al Jazeera о высокой вероятности начала нового витка насилия на Ближнем Востоке.
Первым о захвате иранского судна американцами сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, экипаж грузового судна Touska длиной около 274 м вопреки предупреждению американских военных попытался прорвать морскую блокаду в Оманском заливе. После этого ракетный эсминец ВМС USS Spruance остановил движение корабля, «пробив дыру в машинном отделении».
Чуть позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) на странице в соцсети Х раскрыло подробности захвата иранского судна и опубликовало видеозапись. По данным американских военных, эсминец перехватил транспортное средство в Аравийском море, следовавшее из Китая в порт Бандар-Аббас. Американские военные утверждают, что предупреждали командиров экипажа о нарушении блокады на протяжении шести часов. Всего с начала морской блокады командование CENTCOM отдало приказ изменить курс и вернуться в иранские порты 25 коммерческим кораблям.
В это же время газета The Wall Street Journal сообщила о возможности использования американской армией надводных и подводных беспилотников для разминирования Ормузского пролива. Командующий Пятым флотом США Кевин Донеган в разговоре с изданием не исключил вероятности возобновления судоходства на участке маршрута после расчистки от мин одной полосы с перспективой ее расширения.
В свою очередь, представитель МИД Ирана Эмаил Багаи на пресс-конференции назвал нападение американских военных на иранское торговое судно актом агрессии и пригрозил скорейшими ответными действиями со стороны армии Исламской Республики. Он подчеркнул, что Тегеран не принимает язык угроз и ультиматумов с американской стороны и продолжит защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами.
После инцидента в Аравийском море возросла неопределенность вокруг возможного второго раунда американо-иранских переговоров. По словам Багаи, у Тегерана пока нет планов относительно участия иранской стороны в диалоге с американцами, но в то же время он не исключил вероятности его проведения.
В это же время Axios со ссылкой на неназванного иранского чиновника написала об опасениях иранской стороны, что Трамп использует переговоры как прикрытие для возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.
Ситуация на Ближнем Востоке движется к новому витку насилия, заметил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его мнению, иранское руководство видит в попытках Трампа навязать переговоры как стремление потянуть время перед новыми ударами по Ирану.
Другим препятствием для возобновления американо-иранского диалога является полный рассинхрон в позициях сторон, продолжает Сажин. Хотя часть иранской элиты, консолидированной вокруг президента Масуда Пезешкиана, заинтересована в компромиссе, наибольший вес в государстве сегодня имеют сторонники жесткой линии, говорит иранист: «При этом позиции КСИРа также сложно назвать неоспоримыми из-за продолжающегося в стране экономического кризиса. Тем не менее умеренным силам в условиях внешней неопределенности сложно перехватить инициативу в вопросе переговоров с США».
Трамп фактически выдвинул ультимативные требования к иранской стороне, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Так, отмечает американист, глава Белого дома пытается быстро разрешить ближневосточный кризис, но при сохранении имиджа победителя и международного арбитра в глазах американских избирателей. «Другое дело, что президент до сих пор не разрешил противоречия в составе своей переговорной делегации. Фигура вице-президента Джей Ди Вэнса как главы группы не устраивает ни представителя Трампа Стива Уиткоффа, ни зятя президента Джареда Кушнера. Поэтому американская команда пока не может сформулировать рабочие форматы для диалога с Тегераном», – отметил эксперт. 20 апреля Трамп официально подтвердил в своей соцсети Truth Social отправку американской делегации в Пакистан для участия в переговорах. В нее входит и Вэнс. Но вслед за этим CNN сообщил, что Вэнс (по состоянию на вечер мск) в Пакистан не отбыл.