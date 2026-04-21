Приведет ли обострение вокруг Ормуза к срыву переговоров Ирана и США

Трамп фактически выдвинул ультимативные требования к иранской стороне, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Так, отмечает американист, глава Белого дома пытается быстро разрешить ближневосточный кризис, но при сохранении имиджа победителя и международного арбитра в глазах американских избирателей. «Другое дело, что президент до сих пор не разрешил противоречия в составе своей переговорной делегации. Фигура вице-президента Джей Ди Вэнса как главы группы не устраивает ни представителя Трампа Стива Уиткоффа, ни зятя президента Джареда Кушнера. Поэтому американская команда пока не может сформулировать рабочие форматы для диалога с Тегераном», – отметил эксперт. 20 апреля Трамп официально подтвердил в своей соцсети Truth Social отправку американской делегации в Пакистан для участия в переговорах. В нее входит и Вэнс. Но вслед за этим CNN сообщил, что Вэнс (по состоянию на вечер мск) в Пакистан не отбыл.