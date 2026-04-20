Что известно о захвате США иранского судна

Что известно о захвате США иранского суднаАмериканские морские пехотинцы высадились на контейнеровоз, а Тегеран атаковал корабли Соединенных Штатов
Центральное командование ВС США 20 апреля подтвердило захват иранского грузового судна Touska и опубликовало в соцсети X видео операции. Контейнеровоз Touska следовал из Китая в Иран. Агентство Tasnim писало, что в ответ иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей. «Ведомости» собрали, что известно о захвате судов в Оманском заливе на данный момент.
Согласно сообщению Центрального командования ВС США, американские морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно. «Морские пехотинцы спустились на контейнеровоз по канатам 19 апреля после того, как эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) вывел из строя двигательную установку Touska из-за того, что коммерческое судно не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов», – говорится в сообщении командования.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что грузовое судно под иранским флагом Touska «длиной почти 270 м и водоизмещением почти с авианосец» якобы попыталось прорвать военно-морскую блокаду США, «но у него ничего не вышло».
«Эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США USS Spruance перехватил Touska в Оманском заливе и потребовал остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил судно, пробив дыру в машинном отделении», – сообщил Трамп.
По его словам, в данный момент морская пехота США контролирует судно. Трамп также заявил, что Touska находится под санкциями американского минфина из-за «незаконной деятельности в прошлом».
Согласно информации Tasnim, иранские военные ударили с помощью БПЛА по нескольким американским военным кораблям в качестве реакции на атаку на Touska.
Вооруженные силы Ирана заявили, что захват судна нарушает режим прекращения огня, и предупредили, что «в ближайшее время примут ответные меры в связи с этим вооруженным пиратством со стороны американских военных».
Где произошла атака
По данным Marine Traffic, Touska – это контейнеровоз длиной 294,1 м (965 футов) и шириной 32,5 м (107 футов). По данным Vessel Finder, грузовое судно вышло из порта Кланг в Малайзии восемь дней назад и направлялось в иранский портовый город Бендер-Аббас. Атака произошла через несколько часов после того, как Трамп объявил, что отправляет свою команду в столицу Пакистана Исламабад для возможных переговоров с Ираном.
Дональд Ротуэлл, профессор Австралийского национального университета, в комментарии агентству Al Jazeera заявил, что точное местоположение Touska в момент обстрела американскими войсками является ключевым фактором для определения законности захвата судна. «Это произошло <...> в Оманском заливе. Он находится за пределами Персидского залива. Не в Ормузском проливе. Насколько близко это было к иранскому побережью? По некоторым данным, судно Touska пыталось зайти в иранский порт», – сказал он. По словам Ротуэлла, США могут попытаться оправдать захват судна, представив его как операцию по обеспечению соблюдения санкций, а не как нападение, связанное с блокадой.
Как отреагировала нефть
Мировые цены на нефть выросли почти на 8% на фоне обмена ударами между Ираном и США. На лондонской биржи ICE нефть дорожала на 7,8% до $97,5 за баррель. Фондовые рынки «задрожали, поскольку трейдеры опасались, что режим прекращения огня будет нарушен и движение в Персидском заливе и из него останется минимальным», отмечает Reuters.
Что будет с переговорами
По данным CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники 20 апреля отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров по вопросу войны с Ираном. Тегеран публично не подтверждал свое участие в саммите. Некоторые государственные СМИ предположили, что переговоры могут не состояться. Срок действия соглашения о прекращении огня, в нарушении которого обе страны обвиняют друг друга, истекает 22 апреля.
Reuters пишет, что опасения насчет нарушения соглашения о прекращении огня между США и Ираном усилились, когда США заявили о задержании иранского грузового судна, а Тегеран пообещал ответные меры. Агентство также обратило внимание на заявление Ирана об отказе от участия во втором раунде переговоров, который США надеялись начать до истечения срока действия режима прекращения огня.