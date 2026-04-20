Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Что известно о захвате США иранского судна

Американские морские пехотинцы высадились на контейнеровоз, а Тегеран атаковал корабли Соединенных Штатов
Инна Шульгина
REUTERS
REUTERS

Центральное командование ВС США 20 апреля подтвердило захват иранского грузового судна Touska и опубликовало в соцсети X видео операции. Контейнеровоз Touska следовал из Китая в Иран. Агентство Tasnim писало, что в ответ иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей. «Ведомости» собрали, что известно о захвате судов в Оманском заливе на данный момент.

Согласно сообщению Центрального командования ВС США, американские морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно. «Морские пехотинцы спустились на контейнеровоз по канатам 19 апреля после того, как эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) вывел из строя двигательную установку Touska из-за того, что коммерческое судно не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов», – говорится в сообщении командования.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что грузовое судно под иранским флагом Touska «длиной почти 270 м и водоизмещением почти с авианосец» якобы попыталось прорвать военно-морскую блокаду США, «но у него ничего не вышло».

Иран атаковал военные корабли США после удара по своему судну

Политика / Международные новости

«Эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США USS Spruance перехватил Touska в Оманском заливе и потребовал остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил судно, пробив дыру в машинном отделении», – сообщил Трамп.

По его словам, в данный момент морская пехота США контролирует судно. Трамп также заявил, что Touska находится под санкциями американского минфина из-за «незаконной деятельности в прошлом».

Согласно информации Tasnim, иранские военные ударили с помощью БПЛА по нескольким американским военным кораблям в качестве реакции на атаку на Touska.

Вооруженные силы Ирана заявили, что захват судна нарушает режим прекращения огня, и предупредили, что «в ближайшее время примут ответные меры в связи с этим вооруженным пиратством со стороны американских военных».

Где произошла атака

По данным Marine Traffic, Touska – это контейнеровоз длиной 294,1 м (965 футов) и шириной 32,5 м (107 футов). По данным Vessel Finder, грузовое судно вышло из порта Кланг в Малайзии восемь дней назад и направлялось в иранский портовый город Бендер-Аббас. Атака произошла через несколько часов после того, как Трамп объявил, что отправляет свою команду в столицу Пакистана Исламабад для возможных переговоров с Ираном.

Дональд Ротуэлл, профессор Австралийского национального университета, в комментарии агентству Al Jazeera заявил, что точное местоположение Touska в момент обстрела американскими войсками является ключевым фактором для определения законности захвата судна. «Это произошло <...> в Оманском заливе. Он находится за пределами Персидского залива. Не в Ормузском проливе. Насколько близко это было к иранскому побережью? По некоторым данным, судно Touska пыталось зайти в иранский порт», – сказал он. По словам Ротуэлла, США могут попытаться оправдать захват судна, представив его как операцию по обеспечению соблюдения санкций, а не как нападение, связанное с блокадой.

Как отреагировала нефть

Мировые цены на нефть выросли почти на 8% на фоне обмена ударами между Ираном и США. На лондонской биржи ICE нефть дорожала на 7,8% до $97,5 за баррель. Фондовые рынки «задрожали, поскольку трейдеры опасались, что режим прекращения огня будет нарушен и движение в Персидском заливе и из него останется минимальным», отмечает Reuters.

Что будет с переговорами

По данным CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники 20 апреля отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров по вопросу войны с Ираном. Тегеран публично не подтверждал свое участие в саммите. Некоторые государственные СМИ предположили, что переговоры могут не состояться. Срок действия соглашения о прекращении огня, в нарушении которого обе страны обвиняют друг друга, истекает 22 апреля.

Reuters пишет, что опасения насчет нарушения соглашения о прекращении огня между США и Ираном усилились, когда США заявили о задержании иранского грузового судна, а Тегеран пообещал ответные меры. Агентство также обратило внимание на заявление Ирана об отказе от участия во втором раунде переговоров, который США надеялись начать до истечения срока действия режима прекращения огня.

Читайте также:Казем Джалали: «У нас железная воля»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её