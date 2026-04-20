Иран атаковал военные корабли США после удара на свое судно
Иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей. Удар был нанесен в ответ на атаку на иранский контейнеровоз «Туска», следовавший из Китая в Иран, пишет Tasnim.
«Час назад [президент США Дональд] Трамп заявил, что американские террористы захватили это судно. Иран уже объявил, что ответит на любые действия американцев», – говорится в сообщении.
Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов. Решение было принято в связи с тем, что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что препятствование США движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия. Подчеркивалось, что иранское руководство также не допустит «условного или ограниченного открытия» Ормузского пролива для других судов.
Трамп 19 апреля назвал закрытие иранцами Ормузского пролива нарушением режима перемирия. По его словам, это решение якобы приведет к потерям иранской экономики в размере $500 млн в день, так как теперь многие танкеры будут направляться за нефтью в США. Глава Белого дома снова посоветовал Тегерану принять условия американцев в переговорах, иначе американская армия «уничтожит каждую электростанцию и каждый мост» в исламской республике, при этом добавил, что делегация США отправляется 19 апреля вечером в Пакистан на второй раунд переговоров с Ираном.