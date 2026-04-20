Иран и США пригрозили захватом судов в преддверии окончания перемирия

Иран и США пригрозили захватом судов в преддверии окончания перемирияНовый ормузский кризис рискует сорвать организацию второго раунда переговоров
Корпус стражей исламской революции (КСИР) с вечера 18 апреля закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов, из-за того что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Такое заявление распространила пресс-служба КСИР на следующий день после того, как Тегеран позволил всем коммерческим судам при условии получения разрешения проходить проливом сразу после заключения перемирия между проиранской группировкой «Хезболла» и Израилем в Ливане.
До сих пор Иран позволял пройти указанным маршрутом судам из нейтральных или дружественных государств. Отныне приближение любого судна к Ормузу будет рассматривается Исламской Республикой как «сотрудничество с врагом» и оно подвергнется атаке, подчеркнули иранские военные.
Одновременно Высший совет национальной безопасности Ирана в своем заявлении предупредил, что препятствование американцами движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия. Иранское руководство также не допустит «условного или ограниченного открытия» Ормузского пролива для других судов, говорится в сообщении.
Аналогичные заявления сделал и спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф в эфире государственного телевидения. При этом он добавил, что иранские вооруженные силы откроют огонь по американским кораблям, если те попытаются разминировать морские проходы.
А заместитель министра иностранных дел дружественного Ирану правительства хуситов в Йемене Хусейн аль-Эззи на своей странице в соцсети Х 19 апреля пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать установлению мира в регионе. До войны через этот маршрут проходило около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Иран с высокой вероятностью не поддастся давлению США, поскольку деблокирование иранских портов – дело принципа для властей Исламской Республики, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. По его мнению, снятие Тегераном блокады с Ормузского пролива станет возможным после того, как американское руководство на практике продемонстрирует готовность к заключению сделки. Иначе КСИР не станет избегать эскалации, предупредил иранист.
В свою очередь, Трамп 19 апреля назвал закрытие иранцами Ормузского пролива нарушением режима перемирия. По его словам, это решение якобы приведет к потерям иранской экономики в размере $500 млн в день, поскольку теперь многие танкеры будут направляться за нефтью в США. Американский президент в очередной раз посоветовал Тегерану принять условия американцев в переговорах, иначе американская армия «уничтожит каждую электростанцию и каждый мост» в Исламской Республике, при этом добавил, что делегация США отправляется 19 апреля вечером в Пакистан на второй раунд переговоров с Ираном.
Параллельно газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала о подготовке США к захвату иранских танкеров и других коммерческих судов в международных водах, в том числе за пределами Ближнего Востока, если Тегеран в ближайшее время не согласится пойти на уступки по Ормузскому проливу и ядерной программе.
Новая эскалация на Ближнем Востоке происходит после объявления 10-дневного перемирия между Израилем и боевиками проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане, провозглашенного Трампом 16 апреля на своей странице в соцсети Truth Social. Прекращение огня в Ливане было одним из предварительных условий Ирана для возобновления американо-иранского диалога. После приостановки там боевых действий Тегеран и разрешил всем коммерческим судам пересекать Ормузский пролив.
Но, как писал 18 апреля Axios со ссылкой на двух американских чиновников, последовавшее затем закрытие Ираном Ормузского пролива поставило под вопрос проведение второго раунда американо-иранских переговоров. По словам собеседников издания, американское руководство рассматривает вариант возобновления боевых действий против Исламской Республики, если в ближайшее время не произойдет дипломатического прорыва. Другой собеседник Axios указал, что новый кризис вокруг Ормуза возник после сообщений о том, что стороны якобы смогли сблизить свои позиции по вопросу иранской ядерной программы и запасов обогащенного урана.
На следующий день иранский замминистра иностранных дел Саид Хатибзаде в интервью Associated Press заявил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не согласится передавать свои запасы обогащенного урана американской стороне. По его словам, назначение новой даты встречи делегаций США и Ирана затягивается из-за «чрезмерных требований» Вашингтона к Тегерану.
На данном этапе возобновление ближневосточной войны после истечения американо-иранского перемирия 22 апреля кажется довольно высоким, предупредил Васькин. «Уровень доверия иранцев к администрации Трампа крайне низкий. Американцы неоднократно нарушали свои обещания и наносили удары по иранским городам во время переговоров. Эта подозрительность сохранится даже при условии окончания войны», – отметил эксперт.
После закрытия Ормузского пролива КСИР успел продемонстрировать готовность применить огонь против кораблей, пытающихся проскочить через Ормузский пролив, указал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. К серьезной эскалации, добавил политолог, приведет также захват США иранских танкеров, оказавшихся в Индийском или Тихом океане. При этом эксперт допускает проведение нового раунда переговоров, так как обе стороны скорее используют инструмент блокады в качестве одного из методов для усиления своих переговорных позиций. «Шанс договориться сохраняется. Но пока сложно прогнозировать последующий ход развития ситуации: Вашингтон и Тегеран сохраняют разногласия по многим ключевым вопросам ядерной программы», – говорит эксперт.