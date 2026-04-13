Как происходит блокада Ормузского пролива

Как происходит блокада Ормузского проливаРедкие суда еще идут по воле иранцев
За сутки с начала действия морской блокады Ирана силами ВМС США ни одно судно не прошло в иранские порты, сообщило утром 15 апреля американское Центральное командование (CENTCOM). «Блокада иранских портов полностью выполнена. Более 90% иранской экономики обеспечивалось морской торговлей», – говорится в заявлении командующего CENTCOM Брэда Купера в соцсети Х.
Блокада Ирана ВМС США началась вечером 13 апреля. CENTCOM 12 апреля объявило о ней всем иранским портам Персидского и Оманского заливов, а также судам в Ормузском проливе, исключая следующие не в иранские порты. Это произошло после провала американо-иранских переговоров в Пакистане.
По данным портала USNI News, на 13 апреля в Аравийском море была развернута авианосная ударная группировка (АУГ) с авианосцем Abraham Linkoln. В АУГ входит два эсминца, и отдельно в этом море есть еще семь эсминцев. АУГ с авианосцем George Bush прибыла к берегам Намибии на пути в Индийский океан.
Иранское агентство Fars 15 апреля сообщило, что иранский супертанкер прошел Ормузский пролив с включенной системой позиционирования. Bloomberg указывает, что это Agios Fanourios I под флагом Ирака, ставший первым нефтевозом, идущим в этой акватории с начала блокады США. Но Agios Fanourios I, по данным агентства, идет в иракскую Басру и не находится в черных списках американцев.
По данным ресурса Marine Traffic на 16.00 мск 15 апреля, в Ормузском проливе фиксировались одиночные корабли, идущие из Ирана или в Иран. Сухогруз Blue Sky 4 под флагом Коморских островов из иранского порта Бендер-Хомейни прошел Ормуз вдоль иранского берега. Контейнеровозы Kashan и Golbon днем 15 апреля шли под иранским флагом в районе иранского порта Чабахар. Golbon остановился на якорь у Чабахара. А Kashan к 17.00 мск уже шел у берегов Пакистана с назначением в Индию. В Ормузском проливе в это же время шел контейнеровоз Zaynar 2 (под флагом Комор) с назначением на иранский остров Ларек. Сутки назад он был в Оманском заливе. Китайский балкер Guan Yuan со второй попытки пытался пройти Ормуз, продвигаясь из Индии без указания порта назначения. Балкер Star Moira под флагом Маршалловых островов после суток дрейфа стоял на якоре у Чабахара, пункта назначения. Там же находился бразильский Srae Astrid (под флагом Комор) и иранский Zardis, идущий назначением «в Персидский залив».
Иран с началом войны с США и Израилем сам установил частичную блокаду Ормузского пролива, пропуская лишь суда дружественных стран. По данным Bloomberg, Иран взимает с них плату – $1/барр. в криптовалюте или юанях. Этими платежами Трамп мотивировал блокаду.
Как сообщил «Ведомостям» основатель Prime Shipping Agency LLC (Дубай) Сердар Джумаев, через пролив идут отдельные суда и, скорее, с разрешения иранцев: «В основном китайские и другие азиатские танкеры. Ситуация напряженная, в сутки иранцы пропускают один-два танкера». Джумаев подтверждает, что контроль за судоходством пока скорее у иранской стороны, она взимает плату. Проходят, по его словам, и контейнеровозы. «Два зашли [через Ормузский пролив] в Иран – это суда иранских государственных линий», – говорит Джумаев. Он добавляет, что его компания в день начала блокады США, 13 апреля, приняла в ОАЭ 33 контейнера с судна линии Volta, принадлежащего правительству Ирана. США действительно объявили, что блокируют проход судам, платившим Ирану. Но это пока имеет политическое и медийное значение, говорит Джумаев.
Пока американцы, очевидно, не подходят ближе к проливу из Аравийского моря, не рискуя подставляться под огонь иранских береговых ракетных комплексов и дронов в Ормузском проливе, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Но большие торговые суда уязвимы для перехватов в открытом море, а США угрожают прошедшим через Ормузский пролив, вынуждают их вставать или разворачиваться, замечает он.
По мнению Лямина, пока Иран и США осторожничают в преддверии нового раунда переговоров. Днем 15 апреля АР со ссылкой на источники сообщило о принципиальном согласии Ирана и США продлить перемирие. Хотя публично, по словам американского журналиста ABC News Джонатана Карла, Трамп заявил, что не видит в этом нужды. «Но блокада сама по себе акт войны, всё потенциально может очень быстро эскалировать», – говорит Лямин.
По мнению директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, далее возможно сочетание американской блокады иранского экспорта нефти с иранскими действиями по пропуску только заплативших дружественных судов. «Для Ирана это плохая ситуация, для США тоже, это не решает в краткосрочной перспективе их проблем. Плохо это и для мировой экономики. США для реализации своих целей надо добиться открытия пролива для всех и закрыть выход к морю Ирану», – говорит Тебин. По его мнению, война может продолжиться, так как, судя по переброске еще одного авианосца в Аравийское море, собирается группировка для серьезных операций.