Как происходит блокада Ормузского пролива

По данным ресурса Marine Traffic на 16.00 мск 15 апреля, в Ормузском проливе фиксировались одиночные корабли, идущие из Ирана или в Иран. Сухогруз Blue Sky 4 под флагом Коморских островов из иранского порта Бендер-Хомейни прошел Ормуз вдоль иранского берега. Контейнеровозы Kashan и Golbon днем 15 апреля шли под иранским флагом в районе иранского порта Чабахар. Golbon остановился на якорь у Чабахара. А Kashan к 17.00 мск уже шел у берегов Пакистана с назначением в Индию. В Ормузском проливе в это же время шел контейнеровоз Zaynar 2 (под флагом Комор) с назначением на иранский остров Ларек. Сутки назад он был в Оманском заливе. Китайский балкер Guan Yuan со второй попытки пытался пройти Ормуз, продвигаясь из Индии без указания порта назначения. Балкер Star Moira под флагом Маршалловых островов после суток дрейфа стоял на якоре у Чабахара, пункта назначения. Там же находился бразильский Srae Astrid (под флагом Комор) и иранский Zardis, идущий назначением «в Персидский залив».