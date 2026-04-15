Готовы ли США и Иран к новому раунду переговоров

Готовы ли США и Иран к новому раунду переговоровПосредники позитивно оценили итоги предыдущего американо-иранского диалога
Второй раунд американо-иранских переговоров может состояться в ближайшее время, заявил местным журналистам министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, чьи слова 14 апреля привело пакистанское издание The Express Tribune. По его словам, в переговорном процессе на данный момент наблюдается «позитивный прогресс», а после окончания предыдущей встречи 11 апреля переговорщики остались довольны. В тот же день Reuters со ссылкой на несколько источников предположило, что представители Ирана и США могут встретиться в Исламабаде в конце текущей недели, а Associated Press и The Atlantic – что уже 16 апреля.
Накануне вице-президент США и один из членов переговорной группы – Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что американцы добились «значительного прогресса» в переговорах с Ираном. Но на вопрос, планирует ли американская сторона снова встречаться с иранцами, он ответил, что «мяч сейчас на стороне Тегерана». Первый раунд американо-иранского диалога, по словам Вэнса, закончился безрезультатно, поскольку иранская сторона отказалась заключать сделку и была вынуждена вернуться в Тегеран, чтобы обсудить с высшим руководством государства выдвинутые американцами условия. Они включают твердые гарантии, что Тегеран не станет разрабатывать ядерное оружие, а также вывоз из страны запасов обогащенного урана, уточнил Вэнс.
В тот же день американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами сообщил, что ему звонили некие «нужные люди» из Ирана и предложили заключить сделку. Кроме того, он рассказал, что «другие страны» (без уточнения) якобы хотят также присоединиться к блокаде Ормузского пролива, установленной Вашингтоном 13 апреля. При этом он добавил, что американцы не нуждаются в их помощи.
Власти Исламской Республики, в свою очередь, пока не демонстрировали оптимизма относительно перспектив заключения соглашения с США. Так, в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном иранский президент Масуд Пезешкиан указал ему на отсутствие политической воли у американской стороны на урегулирование кризиса, в то время как Тегеран открыт к диалогу «в рамках правовых норм».
Помимо этого постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани потребовал компенсации от Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Иордании «за их участие в американо-израильской войне против Ирана». По предварительным оценкам иранских властей, ущерб страны от ударов США и Израиля по объектам инфраструктуры может составить $270 млрд.
Как писали 13 апреля Axios и The New York Times со ссылкой на источники, для заключения сделки США предлагают установить как минимум 20-летний мораторий на обогащение урана иранской стороной, а также полностью вывезти из Ирана имеющиеся у них запасы. Со своей стороны Тегеран готов лишь на пятилетнюю паузу и на «контролируемый процесс снижения содержания урана в ядерных материалах». С целью преодоления разногласий между сторонами в ближайшее время посредники в американо-иранском диалоге в лице Пакистана, Турции и Египта планируют обсудить условия потенциальной сделки с представителями обеих сторон, пишет Axios.
В это же время турецкий министр иностранных дел в интервью агентству «Анадолу» предложил продлить перемирие еще на 45–60 дней, чтобы у Тегерана и Вашингтона было достаточно времени для поиска точек соприкосновения. «Если ядерная проблема превратится в ситуацию «всё или ничего», особенно в отношении обогащения урана, я думаю, мы можем столкнуться с серьезным препятствием. Мы постараемся преодолеть это при поддержке посредников и других стран», – отметил дипломат.
Предыдущий раунд американо-иранских переговоров прошел при посредничестве Пакистана в Исламабаде и продлился 21 час. Вскоре после завершения встречи стороны обвинили друг друга в отсутствии результата. Правда, в то же время Трамп на своей странице в соцсети Truth Social позитивно оценил ее итоги, так как переговорщикам, по его словам, удалось согласовать большинство спорных вопросов, кроме ядерной программы. Но несмотря на это, он тут же объявил о блокаде Ормузского пролива.
Позже американский лидер пригрозил уничтожить любой корабль, который попытается зайти или выйти из иранских портов. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции в своем заявлении пригрозил нанесением ударов по всем портам в Персидском и Оманском заливах, если иранским портам будет угрожать опасность.
В переговорах с Ираном у США одна реальная цель – обеспечить себе самый короткий путь выхода из кризиса, полагает руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. Остальные вопросы, несмотря на низкую вероятность их обсуждения и реализации, могут вернуться в повестку переговоров только после того, как стороны смогут достичь реального прекращения огня. Но на нынешнем этапе урегулирование ситуации кажется маловероятным, уверена политолог: «Во-первых, Исламская Республика пока не собирается сдавать переговорные позиции в надежде получить официальные гарантии. Во-вторых, Израиль продолжит усиленные попытки втягивания США в конфликт. В-третьих, США не готовы документально закрепить обещания или гарантии со своей стороны».
Иран стремится к полноценному урегулированию ближневосточного кризиса, которое могло бы минимизировать риск повторного нападения США и Израиля на страну в ближайшей перспективе, отметил программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его мнению, Тегеран сегодня готов пойти на некоторые уступки, в том числе в вопросе разблокировки пролива, если Вашингтон создаст условия для реальных переговоров, а также может договориться о приемлемом уровне обогащения урана. «Тем не менее, несмотря на военно-техническое истощение, Исламская Республика готова к продолжению боевых действий, особенно в контексте увеличения цен на нефть, что, в свою очередь, усиливает давление на администрацию Трампа», – предупредил востоковед.