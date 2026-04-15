Готовы ли США и Иран к новому раунду переговоров

Накануне вице-президент США и один из членов переговорной группы – Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что американцы добились «значительного прогресса» в переговорах с Ираном. Но на вопрос, планирует ли американская сторона снова встречаться с иранцами, он ответил, что «мяч сейчас на стороне Тегерана». Первый раунд американо-иранского диалога, по словам Вэнса, закончился безрезультатно, поскольку иранская сторона отказалась заключать сделку и была вынуждена вернуться в Тегеран, чтобы обсудить с высшим руководством государства выдвинутые американцами условия. Они включают твердые гарантии, что Тегеран не станет разрабатывать ядерное оружие, а также вывоз из страны запасов обогащенного урана, уточнил Вэнс.