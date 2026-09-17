NBC: демократы потребовали Хегсета раскрыть расходы на войну с Ираном

15 сентября генеральный инспектор Пентагона выложил отчет, исходя из которого дипмиссиям США на Ближнем Востоке нанесен ущерб в $184 млн. за время конфликта с Ираном. Речь идет об американских дипломатических объектах в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, пострадавших в результате ударов Исламской Республики.