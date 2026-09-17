NBC: демократы потребовали Хегсета раскрыть расходы на войну с Ираном
Сенаторы от Демократической партии США направили американскому министру обороны Питу Хегсету письмо с требованием предоставить отчет по расходам на войну с Ираном. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на документ.
Законодатели отправили письмо в контексте запроса Пентагона на дополнительное финансирование в размере $67 млрд и на фоне растущего разочарования среди демократов и некоторых республиканцев направлением конфликта США и Исламской Республики.
«Вы неоднократно отказывались делиться базовой информацией, которую предыдущие администрации предоставляли американской общественности и Конгрессу», – говорится в письме.
По данным телеканала, хотя Пентагон предоставил некоторые оценки, он не уточнил общую стоимость конфликта, включая ремонт повреждений военных баз США, замены уничтоженных воздушных и военно-морских средств, а также восстановления кораблей и самолетов.
16 сентября счетная палата конгресса США предоставила доклад, согласно которому к началу августа военная операция США в Иране, начатая 28 февраля, обошлась Пентагону в $38 млрд. Эта сумма отражает затраты на замену израсходованных боеприпасов и оборудования, потерянных в боях, увеличение налета авиации, а также рост расходов на топливо.
15 сентября генеральный инспектор Пентагона выложил отчет, исходя из которого дипмиссиям США на Ближнем Востоке нанесен ущерб в $184 млн. за время конфликта с Ираном. Речь идет об американских дипломатических объектах в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, пострадавших в результате ударов Исламской Республики.