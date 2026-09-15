Пентагон оценил ущерб дипмиссиям США на Ближнем Востоке в $184 млн

Речь идет об американских дипломатических объектах в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, пострадавших в результате ударов Ирана. Наибольший ущерб зафиксирован в Ираке – более $157 млн. Американская миссия в стране подверглась более чем 600 атакам.