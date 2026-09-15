Пентагон оценил ущерб дипмиссиям США на Ближнем Востоке в $184 млн
Дипмиссиям США на Ближнем Востоке нанесен ущерб в $184 млн. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, передает Yahoo.
Речь идет об американских дипломатических объектах в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, пострадавших в результате ударов Ирана. Наибольший ущерб зафиксирован в Ираке – более $157 млн. Американская миссия в стране подверглась более чем 600 атакам.
Ущерб дипломатическим объектам США в Кувейте превысил $14 млн, в Саудовской Аравии составил $11,5 млн, а в ОАЭ – $125 000.
По оценке Пентагона, с 28 февраля по 29 июня расходы США на конфликт с Ираном достигли $33,4 млрд без учета затрат на восстановление инфраструктуры. В июле глава Пентагона Пит Хегсет оценивал общую стоимость конфликта в $37,5 млрд.
9 сентября Иран атаковал американские авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принц Хасан» в Иордании. По данным СМИ, речь шла о ракетных ударах возмездия. Отмечается также, что иорданская армия, «из-за неспособности американских систем ПВО», подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата иранских баллистических ракет.