SNN: Иран атаковал авиабазы США в Иордании
Иран атаковал американские авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принц Хасан» в Иордании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал SNN.
По данным телеканала, речь идет о ракетных ударах возмездия. Отмечается также, что иорданская армия, «из-за неспособности американских систем ПВО», подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата иранских баллистических ракет.
Fox News со ссылкой на источник сообщал поздним вечером 8 сентября, что вооруженные силы США нанесли удары по целям недалеко от острова Харк и города Джаск. Цели включали иранские нефтяные танкеры.
31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут «мощный удар» по Ирану. На следующий день Центральное командование страны объявило о начале мощных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.