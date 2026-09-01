Армия США нанесла новую серию ударов по Ирану

31 августа КСИР сообщил об атаке Ирана по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак» в Иордании. В КСИР заявили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника». Атака Ирана стала ответом на удары США по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. Как заявила американская сторона, Иран готовился запустить с этих установок ракеты с морскими минами. Данные атаки стали первыми за неделю.