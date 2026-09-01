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Армия США нанесла новую серию ударов по Ирану

Анна Суслова

Армия США начала наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, сообщило Центральное командование ВС США в Х.

Как отметили в ведомстве, удары стали ответом на недавние атаки КСИР на суда в Ормузском проливе, а также на американские подразделения, которые были дислоцированы на базе в Иордании.

31 августа КСИР сообщил об атаке Ирана по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак» в Иордании. В КСИР заявили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника». Атака Ирана стала ответом на удары США по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. Как заявила американская сторона, Иран готовился запустить с этих установок ракеты с морскими минами. Данные атаки стали первыми за неделю.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США нанесут по Ирану «мощный удар». Это станет ответом на атаку по базам в Иордании.

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