США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак

США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове ЛаракВашингтон обвинил Тегеран в намерении запустить ракеты с минами в сторону Ормуза
Американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По данным американской стороны, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель.
Последний конфликт между США и Ираном начался 28 февраля 2026 г. с совместных американо-израильских ударов. К концу августа он перерос в затяжное противостояние. Первоначальные планы президента США Дональда Трампа решить проблему военным путем не оправдались. Борьба сосредоточилась вокруг Ормузского пролива, через который до войны проходило 20% мировых поставок нефти. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня и открытии пролива. Однако уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду.
К концу августа прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном зашли в тупик. Иран заявил, что не ведет прямых переговоров с США, а работает через посредников. Тегеран выдвинул жесткие условия: полное прекращение военных действий, снятие блокады, отмена санкций и вывод американских войск из региона. Иранский МИД подчеркнул, что возобновление переговоров невозможно, пока США не признают нарушения меморандума и не компенсируют убытки.
29 августа КСИР заявил, что его силы сохраняют контроль над Ормузским проливом. Вместе с тем США заявляют, что ситуация в Ормузском проливе складывается в их пользу. Как сообщал Axios, за последние два месяца американские военные существенно ослабили возможности Ирана контролировать этот судоходный маршрут.