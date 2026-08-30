США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак

Последний конфликт между США и Ираном начался 28 февраля 2026 г. с совместных американо-израильских ударов. К концу августа он перерос в затяжное противостояние. Первоначальные планы президента США Дональда Трампа решить проблему военным путем не оправдались. Борьба сосредоточилась вокруг Ормузского пролива, через который до войны проходило 20% мировых поставок нефти. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня и открытии пролива. Однако уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду.